Modetrend aus den Nullerjahren : Die Baguette ist zurück

Es mag leicht kitschig klingen, aber 2022 ist nicht nur das Jahr, in dem der Krieg in Europa begann. Es ist zugleich das Jahr, in dem das Leben zurückkehrte. Das erste Jahr ohne Lockdown, ein Jahr, in dem Restaurants und Diskotheken wieder uneingeschränkt öffnen durften und niemand vor privaten Feiern noch mal wegen der Beschränkungen mit dem Rotstift an die Gästeliste gehen musste.

Die Stimmung spiegelt sich in der Mode, und rückblickend lässt sich feststellen: Die dunklen Wochen der Pandemie waren eine recht handtaschenfreie Zeit. Wo sollte man auch hingehen mit seiner Tasche? Zum Spaziergang? Zum Supermarkt?

Da ist es kein Wunder, dass die frivolste aller Handtaschen, so klein, dass man fast in den Diminutiv abrutschen könnte, zum Handtäschchen, jetzt mit umso größerer Wucht zurückkehrt. Die Baguette ist wieder da, die Partytasche schlechthin.

Eine Tasche für das Leben, samt „Sex-and-the-City“-Narrativ. Die Szene ist legendär: Carrie Bradshaw wird an einer einsamen Straßenecke überfallen. „Give me your bag“, ruft der Angreifer. Und Carrie darauf: „It’s a Baguette.“ Damit wurde die Tasche von Fendi im Jahr 2000 schlagartig berühmt – und „Sex and the City“ hatte spätestens damit den Ruf als Serie für Markenfetischismus weg. Jetzt legt Fendi die alte Bekannte noch mal neu auf, samt Pailletten und auch in Pink.

Die Tasche liegt im Trend, das sieht man daran, dass sie heute viele Gesichter hat: Sie kann auch schlicht sein, wie das Modell in Nachtblau von A.P.C., das optisch so reduziert daherkommt wie eben alles von der Pariser Marke. Das könnte sogar zu ein bisschen echter Baguette-Action verleiten. Baguette-Tasche mit Baguettestange unter den Arm klemmen und wie die Pariser auf dem Nachhauseweg schon mal ein bisschen Baguette klauen, also Brot knabbern.

Die Baguette kann aber auch sportlicher, wenn sie etwa, wie bei Dior, aus weichem Nappaleder in Gelb gefertigt ist. Das Modell nennt sich Nomad, folgt in Form und Größe aber dem Baguette-Prinzip. So auch die Tasche von Louis Vuitton. Sie erinnert mit ihren schweren Schließen an einen kleinen Koffer. Wer weiß, wo der Abend endet, im Partyjahr 2022.