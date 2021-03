Also eher New York oder Paris?

Eher New York, weil es dort mehr Aufträge gibt. In Paris und Mailand war ich bei den Männerschauen, an die sich oft Shootings anschließen.



Was war der erste Höhepunkt dieser Reise?

Vermutlich die erste Calvin-Klein-Schau von Raf Simons im Februar 2017. Danach kamen viele Aufträge, zum Beispiel Barneys. Man muss erst über den Laufsteg gehen, für das Image, dann kommen die anderen Jobs fast von alleine.