Andrzej Adamcio lässt das keine Ruhe, seit er vor ein paar Jahren angefangen hat, auch Windkraftanlagen in ganz Europa und Nordafrika zu demontieren. Er trägt Wollmütze, Lederjacke, grüne Lederschuhe, bunte Socken und eine große Hornbrille. Eigentlich ist er schon im Rentenalter, die Firma gehört inzwischen seinen Kindern. Aber hier vor ihm liegt das nächste große Ding, da will er mit dabei sein. Adamcio ist eigentlich Ingenieur, er hat an der Hochschule Juri Gagarin in der polnischen Stadt Grünberg (Zielona Góra) studiert, wie er stolz erzählt, und er hat in den neunziger Jahren in Sprottau (Szprotawa) eine Firma für Metallrecycling gegründet. Daran erinnert auf dem Firmengelände nicht mehr viel. Stattdessen steht in der größten Halle nun ein Rotorblatt hochkant auf zwei Rollwagen.



Die Halle, berichtet Adamcio gleich am Eingang, sei im Grunde selbst recycelt. Vor 90 Jahren wurde sie von den Deutschen als Teil eines Militärflugplatzes errichtet, wovon noch zahlreiche Hangars zeugen, die mit Gras und Bäumen bewachsen sind. Bis 1990 turnten sowjetische Soldaten darin, die hier einen Luftwaffenstützpunkt mit Nuklearwaffen unterhielten. Heute ist das Gelände ein Gewerbegebiet, in dem sich viele Firmen angesiedelt haben, die mit Autos handeln oder Betonteile herstellen.

Echte Pionierarbeit

Das Rotorblatt umgibt ein Gerüst, das Adamcio selbst entwickelt hat. Es ist eine Glasfaserkunststoffsäge. Er hat Laufrollen in jeder Ecke montiert, einen Schneidedraht darübergelegt und einen perforierten Wasserschlauch, damit die „Sägespäne“ nicht als Feinstaub herumschwirren, sondern mit dem Wasser in einen unterirdischen Tank abfließen. Es ist im wahren Sinne des Wortes Pionierarbeit, denn so ein Rotorblatt lässt sich nicht mit herkömmlichen Sägen zerteilen, die in dem mit Epoxidharz getränkten Material hoffnungslos stecken bleiben würden. Das Gerät macht einen Höllenlärm, wenn sich der Draht halbfingerdick durch das Rotorblatt frisst, aber es funktioniert: Bis zu vier Minuten dauert ein Schnitt, je nachdem, ob man am dicken oder am dünnen Ende des Rotorblatts anfängt.