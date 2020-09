Designfestival in Kopenhagen : Gibt es den „guten Konsum“?

Es ist eines der großen Versprechen der Gegenwart: „Durch Konsum machen wir Dinge besser“, sagt Henrik Marstrand. Die Welt retten und trotzdem konsumieren. Weiterleben wie bisher – und trotzdem kommenden Generationen eine Zukunft erhalten. Dieses Versprechen tatsächlich zu erfüllen wäre schon ziemlich dicht dran an der Lösung der Weltformel.

Marstrand versucht es zumindest: mit Mater, der von ihm 2006 gegründeten Möbelmarke – und dem Anspruch, Produkte aus nachhaltigen Materialien herzustellen. Zum Designfestival „3 Days of Design“ in Kopenhagen hat das dänische Unternehmen jetzt neue Hocker aus einem ungewöhnlichen Materialmix vorgestellt: Die Sitzschalen von „Mask Stool“ und „Earth Stool“ werden jeweils aus recyceltem Plastikabfall und Biomüll gepresst. Für „Mask“ vermischt Mater den Kunststoff mit Getreidetreber, der als Rückstand bei Bierbrauen in der Kopenhagener Großbrauerei Carlsberg anfällt. Die Schale von „Earth“ wiederum besteht zum Teil aus Abfällen einer Kaffeerösterei oder dem Treber von Carlsberg. „Wir wollen den Abfallstrom in Produkte verwandeln“, sagt Marstrand.