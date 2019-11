Prämiertes Sofa : Stretchstoff mit Ecken und Kanten

Designpreise gibt es viele, und jedes Land hat seine eigenen. Man kann und sollte Designpreise durchaus kritisch sehen, denn man muss sie sich leisten können. Und das kann wiederum nicht jeder. Zum Beispiel der niederländische Designpreis „Goed Industrieel Onwt erp“ (GIO). Rund 3000 Euro kostet es, wenn ein Produkt von der Jury berücksichtigt wird.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Was man dafür bekommt? „Werbung, Anerkennung und Ehre“, heißt es auf der GIO-Website. „Und natürlich die Chance auf eine Nominierung und einen Preis.“ Hinzu kommen „eine spektakuläre Präsentation und ein Katalog, eine Website und zwei Ausstellungen“. So gesehen, lohnt sich die Teilnahme. Und am Ende prämiert die Jury oft herausragende Produkte.

In diesem Jahr wurde auch ein Entwurf der Designerin Susanne de Graef mit einem GIO ausgezeichnet. Die Niederländerin, Jahrgang 1982, die 2010 an der Design Academie in Eindhoven ihren Abschluss machte, bekam den Preis für ihr Sofa Colla, das Teil der neuen Kollektion der Marke Pode ist. Verliehen wurde ihr die Auszeichnung während der Dutch Design Week im Oktober in Eindhoven, wo sie auch lebt und arbeitet. Der Direktor der Design Week, Hans Robertus, gehörte zu den GIO-Juroren.

Susanne de Graefs Arbeit wirkt merkwürdig klobig und wie aus der Zeit gefallen. Doch sie wollte ein markantes Objekt mit Ecken und Kanten gestalten, das eher im Raum als an der Wand steht. „Colla ist ein echter Blickfang, mit grafischen Linien, weich und bequem“, sagt die Designerin. Und in den Sofaecken könne man sich herrlich mit einem Buch entspannen. Zudem hat sie ein ungewöhnliches Material gewählt: „Ich wollte schon immer mit Stretchstoffen arbeiten, und dieses Modell passt sehr gut.“

Leolux und seine Tochter Pode sind bekannt für Polstermöbel. Seit 1934, dem Jahr, als Leolux als Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek gegründet wurde, produziert die Marke ausschließlich in Venlo in der Provinz Limburg. Geführt wird das Unternehmen in der dritten Generation von Sebastiaan Sanders. Die junge Marke Pode gibt es seit 2008, international trat sie 2017 erstmals auf der Möbelmesse in Köln in Erscheinung. Dort wird das Sofa Colla dann auch im Januar für ein größeres Publikum vorgestellt.