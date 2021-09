Designerin Alexandra O’Neill : Die New Yorkerin

Es war der 20. Januar dieses Jahres, und die Sterne standen richtig für Alexandra O’Neill. Ihre Modemarke trägt passenderweise den Namen einer Galaxie – Markarian. Die Amtseinführung von Joe Biden begann in Washington, und aus dem Schatten einer Flotte riesiger schwarzer Dienstlimousinen stieg Jill Biden aus. Die Ehefrau des künftigen Präsidenten trug ein blaues Kleid mit Chiffoneinsatz und einer Stickerei aus Perlen und Kristallen am Kragen. Dazu einen blauen Mantel. Auch die Accessoires – Maske, Handschuhe, Clutch – waren blau. Trotz der Kälte lag an diesem Tag Wärme in der Luft. Als die Wintersonne auf den Wollstoff fiel, leuchtete Jill Biden geradezu in diesem Blau.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Entworfen hatte das Ensemble Alexandra O’Neill. Als sich die Weltgeschichte in diesem Moment mit der eigenen Biografie kreuzte, war die Designerin auf dem Weg zum Tierarzt. Mehr als einen Monat lang hatte sie auf diesen Tag hingearbeitet, so wie einige andere, die vom Team der künftigen First Lady angeschrieben worden waren, Kleider-Optionen für die Amtseinführung zu entwerfen. Alexandra O’Neill hoffte. Aber sie hatte eben auch einen Arzttermin mit ihrer 15 Jahre alten Malteser-Hündin Milly. Dann erschien Jill Biden, ausgerechnet in ihrem Kleid. „Wir mussten sofort wieder umdrehen“, sagt Alexandra O’Neill. Von einem Moment auf den anderen brach die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit über sie und ihr kleines Team herein. „Das war einfach irre.“

Fast zu schön für den Olymp der Mode

Die Sterne standen richtig, einerseits. Pures Glück, als junge Modemacherin mit einem gerade einmal vier Jahre alten Label für so einen Moment auserwählt zu werden. Und andererseits: Die Wahl wird nicht zufällig auf Markarian gefallen sein. Auf Alexandra O’Neill treffen nicht die üblichen Superlative zu, die Modemacher oft als relevant markieren: Der Kreativste! Die Erfolgreichste! Der Hot-Shot! Die Ikone! Alexandra O’Neill ist all das nicht. Ihre Kleider sind schön, fast zu schön für den Olymp der Mode. Sie verkaufen sich ordentlich – blieben aber bis zum 20. Januar 2021 weitgehend unbekannt.

Diese Designerin denkt lokaler: entwirft im West Village in New York, empfängt dort ihre Kundinnen für Maßanfertigungen, lässt die Kleider anschließend an der 38. Straße im Garment District produzieren. Und gerade damit könnte sie eben doch an einer schönen Zukunft der Mode schneidern. So klar ist das alles natürlich nicht vorauszusehen, in dieser Pandemie, die so viele Lebensbereiche verändert. Aber zumindest das lässt sich schon mal festhalten: Ohne eine einzige größere Dienstreise unternommen zu haben, was bis vor kurzem für erfolgreiche Modemacher wie selbstverständlich dazugehörte, sei es, um eine Boutique in Tokio zu eröffnen oder eine Show in Los Angeles am Strand zu zeigen, ist Alexandra O’Neill der Durchbruch gelungen.

Das wird man nicht so einfach wieder los

Sie sammelt keine Flugmeilen, sie fördert die Handarbeit – eine Produktionsstätte liegt nur ein paar Minuten entfernt. Wie zur Erinnerung an das, was sich verändert hat, hält sie, die an diesem Sommertag ein rosafarbenes Kleid mit schwarzen Punkten und Puffärmeln trägt, bester Laune ist und über Zoom aus ihrem Apartment in Greenwich Village zugeschaltet spricht, einen kleinen goldenen Stern aus Metall in die Kamera. „Kurz bevor die Welt sich in den Lockdown verabschiedet hat, war ich noch in Paris und habe den hier auf dem Flohmarkt gekauft.“ An kaum einem Ort der Welt sei sie lieber als in dem Wirrwarr aus Ständen und kleinen Läden mit Antiquitäten, alten Möbeln und Vintage-Kleidern auf dem Flohmarkt hinter dem Boulevard périphérique und der Porte de Clignancourt im Norden von Paris. „Dieser Stern ist von einem Verkäufer, der ausschließlich mit Türgriffen und kleinen Metallstücken arbeitet. Ich dachte, der könnte mal etwas für eine Clutch sein oder für einen Ohrring.“