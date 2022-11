Los geht’s für die beiden montagmorgens mit zwei Espressi und Musik an einem großen Tisch im ersten Stock ihres Studios in Shoreditch im Londoner East End. Erst reden sie, dann zeichnen sie. Und das meist still vor sich hin. „Wer uns nicht kennt, fühlt sich ausgeschlossen“, sagt Jay Osgerby. Oft vergehen Stunden, bis eine Idee – zum Beispiel für einen neuen Stuhl – geboren wird. Dann wird weiter gefeilt und wohl auch gefeilscht. „Am Freitagnachmittag ist der erste Prototyp aber fertig“, sagt Edward Barber. Meint er das ernst? „Wir sind schnell“, antwortet Jay Osgerby. „Ein System bei unserer Arbeit aber gibt es nicht.“ Soll heißen? „Jedes Projekt ist unterschiedlich“, sagt Edward Barber.

„Und jedes Projekt gehen wir unterschiedlich an.“ Nur eines ist immer gleich: Die beiden zeichnen, und das fast unentwegt. Das meiste von Jay Osgerby landet, wie er erzählt, im Müll. Ed hingegen fülle ganze Skizzenbücher. Und er hebt sie offenbar auch auf. „Für die Nachwelt“, vermutet Jay Osgerby und lacht. „Vielleicht sollte ich das besser auch machen.“ Computer mögen sie beide nicht. Zumindest nicht am Anfang ihres jeweiligen Schaffensprozesses. „Wenn man zeichnet, ist viel mehr Gefühl mit dabei“, sagt Edward Barber.

Hunderte bewarben sich

Einmal zumindest mussten Barber Osgerby, wie sich das Londoner Designerduo schon seit Studienzeiten nennt, in nur einer Woche liefern. Es war ihre größte Herausforderung, die sie zugleich auf der ganzen Welt bekannt machte. Sie hatten die Ehre, die olympische Fackel für die Spiele in London im Jahr 2012 zu entwerfen. Davon hatte Jay Osgerby schon seit den Anfängen seines Studiums geträumt, wie er erzählt. Damals gab es für ihn nur einen weltberühmten Designer, den Franzosen Philippe Starck. Und der war auch der Erste, der 1992 eine olympische Fackel gestalten durfte – für die Winterspiele im französischen Albertville.

„Ich studierte zu der Zeit sogar in Paris und dachte nur, wie toll es wäre, auch einmal so eine Chance zu bekommen.“ Die Gelegenheit ergab sich für Barber Osgerby 13 Jahre später. „Ich saß mit Ed in einem Taxi, als wir im Radio hörten, dass London den Zuschlag für die Spiele bekommen hatte“, erzählt Osgerby. „Und ich sagte zu Ed: Wir müssen die Fackel machen!“

Fünf Jahre dauerte es, bis das Organisationskomitee den Wettbewerb endlich ausschrieb. Hunderte Designer bewarben sich, nach einem langen Auswahlverfahren blieben fünf übrig. Sie wurden der Reihe nach eingeladen und erfuhren erst dann, welche Anforderungen zu erfüllen waren. Es mussten nicht nur 8000 Fackeln für die Olympischen Spiele produziert werden, da jeder Fackelträger seine behalten durfte.

Die Flammen mussten auch Regen, Schnee und Hagel sowie orkanartigen Windböen von bis zu 112 Kilometern pro Stunde widerstehen. Sie mussten bei Minustemperaturen entzündbar sein, dabei zugleich aber auch leicht genug, damit Kinder und sogar ein Hundertjähriger sie über einige Zeit tragen konnten. Dazu sollte die Fackel natürlich voller Symbole stecken, die auf das besondere Ereignis verweisen. „Wir dachten, wir haben ein paar Wochen Zeit dafür“, sagt Osgerby. „Doch auf unsere Frage, wann wir unseren Entwurf vorlegen sollten, hieß es nur kurz und knapp: Freitag!“