Designer-Decken : Wir wollen niksen davon wissen, aber gemütlich ist’s

Cocooning ist wirklich kein Trendbegriff. In den achtziger und neunziger Jahren fiel er hin und wieder. Auch nach den Anschlägen vom 11. September 2001 war oft die Rede davon, dass man sich gern in die eigenen vier Wände zurückzieht. Aber es musste erst 2007 das iPhone kommen, das plötzlich viel mehr Menschen Zugang zu einem Smartphone verschaffte als Blackberry, Motorola und Nokia zusammen, damit Cocooning zum großen Stichwort wurde. Für Sofa-Nachmittage.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Dafür, die Teetasse mit beiden Händen zu umklammern, den Geruch der Waldbeeren-Duftkerze in der Nase. Für einen Zustand, in dem man eingekuschelt in der Wolldecke herumlungert. Also für das Gegenteil von alledem, wofür das Smartphone stehen sollte. Das versprach zuverlässige Erreichbarkeit über mindestens ein Dutzend verschiedene Kanäle, Zugriff auf sensible Dokumente von unterwegs, Navigation wohin auch immer, um sicher schnell ein Ziel zu erreichen.

In der beigefarbenen Wolldecke von Cuero Design oder in der etwas dickeren in Limettengrün von Rohleder stecken keine Zielvorgaben. Gerade das macht sie zum Ausdruck einer Gegenbewegung, die mit dem Trend zum Smartphone richtig begann. Und die ist seitdem nicht abgeflaut, zumindest in der Theorie. Man macht es sich weiter gemütlich und breitet die Designer-Decke aus – von Bottega Veneta in Braun mit blauen Tupfern, von Louis Vuitton mit klassischem Monogramm, von Hermès in sechs leuchtenden Farben, so zufällig wie passend zusammengemischt, als hätte die Natur sie entworfen.

Nur: Auch die Decke von Kvadrat by Raf Simons in Kanariengelb oder von Begg & Co. in Fuchsia und Grau, die weicher ist als das Fell eines Schwanenbabys, bleiben dann häufig unberührt auf dem Sofa liegen. Das Phänomen „Rückzug und Entspannung“ hatte sich mit dem Cocooning bei uns eingeschlichen. Dann hat man es eine Weile nach dänischem Vorbild als Hygge verstanden. Und jetzt folgt mit dem Begriff Niksen, niederländisch für Nichtstun, die nächste Etappe.

Aber mal abgesehen davon, dass wir ständig neue Trendbegriffe erschaffen, dass neue Marken für Tagesdecken hinzukommen wie Catharina Mende, deren Modell in Blautönen auch auf dieser Seite zu sehen ist, passiert in einer Gesellschaft, die den Drang nach ständiger Optimierung hat, realistisch eher nichts in Sachen „Rückzug und Entspannung“. Niksen ist insofern noch der ehrlichste Begriff für etwas, wozu man eh nicht kommen wird.