Tom Ford geht in den Ruhestand : Am Ende des Laufstegs

In den Neunzigerjahren belebte Tom Ford als Stardesigner Gucci. Später konnte er an diese Erfolge jedoch nicht mehr anknüpfen – nun hört der 62-Jährige mit der Mode auf.

Tom Ford bei der Präsentation seiner Winterkollektion 18/19 in New York Bild: Helmut Fricke

Tom Ford ist am Ende des Laufstegs angekommen. Der Designer hat auf seiner Website seine letzte Kollektion veröffentlicht. Models wie Amber Valletta, Joan Smalls, Karlie Kloss und Karen Elson präsentieren im Video die Entwürfe für Herbst und Winter, Reproduktionen seiner Lieblingslooks der letzten 13 Jahre.

Alfons Kaiser Verantwortlicher Redakteur für das Ressort „Deutschland und die Welt“ und das Frankfurter Allgemeine Magazin. Folgen Ich folge



Der Designer selbst, der sich mittlerweile vor allem als Regisseur versteht, tritt in der filmischen Inszenierung im typischen schwarzen Dreireiher mit dicker schwarzer Krawatte und mit großer Sonnenbrille auf – wie ein Beobachter, der noch einmal auf die guten alten Zeiten seiner Mode zurückblickt.

Es war ein langer und langsamer Abschied. Denn mit seiner Marke unter eigenem Namen hat der mittlerweile 62 Jahre alte Amerikaner nie an seine großen Zeiten anknüpfen können. Was waren das für Schauen damals! Als er 1990 zu der scheintoten Marke Gucci nach Mailand kam, begann eine ungemein aufregende Zeit. Er war der Stardesigner schlechthin. Die Sonnenbrillen größer, die Ausschnitte tiefer, die Röcke kürzer – also ungefähr so, wie sich Texaner die italienische Mode vorstellen. Aber selbst die Europäer waren begeistert.

Gegen Ende des Jahrhunderts war der Gucci-Glamour so verlockend, dass auch Bernard Arnault die Marke erwerben wollte. Aber François Pinault griff zu und schuf einen Luxuskonzern, den sein Sohn François-Henri schließlich als Kering zu neuen Größen führte. Weil dazu auch Yves Saint Laurent gehörte und der Designer gleichen Namens sich immer mehr zurückzog, verantwortete Tom Ford seit dem Jahr 2000 für einige Jahre als Doppeldesigner auch die Prêt-à-Porter-Mode von Yves Saint Laurent. Als Rundumdesigner von der Schaufenstergestaltung über die Art-Direktion der Werbekampagnen bis hin zur eigentlichen Mode zog er so viel Macht an sich, dass der Konflikt mit dem Konzern unausweichlich wurde. Am 30. April 2004 schied er aus und machte seit 2005 alleine weiter.

Der Funke wollte nicht mehr überspringen

Aber so nobel seine Herrenmode, so durchgestaltet seine Läden, so poliert das Image, so lukrativ die Geschäfte mit Beauty-Produkten – der Funke wollte nicht mehr überspringen. Zudem trieb ihn sein Filmhobby noch weiter von der Mode fort. Im Jahr 2009 gab er mit „A Single Man“ sein Debüt als Filmemacher. Auch sein zweiter Film, „Nocturnal Animals“ (2016), war erfolgreich. 2017 wurde er in die Filmakademie Hollywoods aufgenommen.

Immer weiter entfernte er sich von der Modeszene. Ende Mai 2022 trat er von seinem durchaus halbherzig geführten Amt als Vorsitzender des „Council of Fashion Designers of America“ (CFDA) zurück. Und im November 2022 verkaufte er die Rechte an seiner Marke für sage und schreibe 2,8 Milliarden Dollar an Estée Lauder. Der größte Einschnitt war sicherlich der Tod seines Lebenspartners: Im September 2021 war Richard Buckley gestorben, der ihn mit seinem untrüglichen Blick beraten hatte.

Alles glamourös, alles sexy, alles okay

Ja, man erinnert sich an das weiße Cape-Kleid, das Gwyneth Paltrow bei der Oscar-Verleihung 2012 trug, an das paillettenbesetzte Jersey-Minikleid mit der großen Nummer 61, das Beyoncé 2014 bei der „Mrs. Carter World Tour“ trug und nicht zuletzt an Zendaya im fuchsiafarbenen „molded bustier“ bei den Critics Choice Awards 2020. Alles glamourös, alles sexy, alles okay.

Aber originäres Design sieht anders aus. Brustpanzer kann Marina Hoermanseder besser. Den großen Auftritt gestaltet sogar Altmeister Giorgio Armani noch größer. Und sein Gucci-Nachnachfolger Alessandro Michele arbeitete ohnehin auf einem ganz anderen Niveau. Bei Tom Ford wirkten die Entwürfe zuletzt, als ob sie sich ein amerikanischer Designer ausgedacht hätte, der lange in Italien war und dann in Los Angeles heimisch wurde. Und so war es ja auch.