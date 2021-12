Über Goethe weiß man eigentlich alles. Zumindest scheint es so. Doch was nicht einmal das Frankfurter Goethe-Museum wusste: Der Dichterfürst hegte eine Leidenschaft für den Fußball. Das kam ausgerechnet im Weltmeisterschaftsjahr 2006 ans Licht, und niemand Geringeres als Hans Traxler, Cartoonist und Teil der Künstlergruppe Neue Frankfurter Schule, machte damals „Stadelmanns Geheimnis“ (Carl Wilhelm Stadelmann war Goethes Diener) zusammen mit Robert Volhards Vater Rüdiger in einem Büchlein publik. „Goethe am Ball“ nannte sich die dazu gehörende Ausstellung. Davon geblieben ist die lebensgroße, vom inzwischen 92 Jahre alten Illustrator Traxler gezeichnete Goethe-Figur mit Ball. Das Runde muss zum Runden dachten wir uns und stellten den Sessel Teratai mit seinem Hocker in der Farbe Rainforest in einen der beiden Innenhöfe der Agentur. Das ganz und gar nicht wetterfeste Möbelstück, von Pauline Junglas für Bretz entworfen, ist in dem quietschigen Grün nicht jedermanns Sache, CARINA BAKOWSKI aber und ihr Mischling HUGGIE stellten sich der Herausforderung. Huggie, zweieinhalb Jahre alt und ein Mix aus Rauhaardackel, Labrador und Chihuahua (!), sei eine richtige Kuschelwurst, sagt sein Frauchen. So erklärt sich auch der Name, vom englischen Wort „hug“ (die Umarmung). Die Fünfunddreißigjährige kommt ursprünglich aus Nürnberg und ist gelernte Kosmetik-und Wellness-Fachwirtin. „Ich habe das Meridian Spa im Skyline Plaza hier in Frankfurt vor anderthalb Jahren mit eröffnet“, erzählt Bakowski. Sie habe es aufgebaut und geleitet. Dann kam Corona. Nun ist sie auf der Suche nach einem Job. Was Huggie freut, denn Frauchen hat viel Zeit zum Kuscheln.