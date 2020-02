Raf Simons neben Miuccia Prada : Erstmals Co-Chefdesigner bei Prada

Raf Simons wird Co-Chefdesigner bei Prada. Das gab das Unternehmen vor wenigen Minuten auf einer Pressekonferenz am Rande der Mailänder Modewoche bekannt. Damit wird zum ersten Mal neben Miuccia Prada, die seit 1978 alleinige Kreativdirektorin der Marke ist, ein weiterer namhafter Designer arbeiten. Raf Simons wird am 1. April in der Zentrale in Mailand mit seiner Arbeit beginnen. Die erste gemeinsame Kollektion – für Frühjahr und Sommer 2021 – wird im September bei der nächsten Mailänder Modewoche gezeigt.

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Beide werden zu gleichen Teilen die Kollektion verantworten. Das Gerücht, der belgische Designer würde zu Prada gehen, verbreitete sich schon im Laufe der Modewoche, die an diesem Sonntag endet. Die beiden Designer, die zu den wichtigsten Modemachern unserer Zeit gehören, kennen sich seit 2005, noch aus der Zeit, als Raf Simons Chefdesigner der Marke Jil Sander war, die damals zur Prada-Gruppe gehörte.

Raf Simons, der nach seiner Beschäftigung bei Jil Sander auch Chefdesigner bei Dior war, hatte zuletzt bei Calvin Klein gearbeitet. Nach seinem Weggang im Jahr 2016 sei er von Patrizia Bertelli, dem Vorstandsvorsitzenden von Prada und Ehemann von Miuccia, angesprochen worden. Seitdem haben Gespräche über die gemeinsame Sicht auf Mode, Kreativität und Design stattgefunden, sagte Simons auf der Pressekonferenz. Miuccia Prada, die im vergangenen Jahr 70 Jahre alt geworden ist, sagte, sie werde sich damit nicht aus dem kreativen Bereich zurückziehen.

Es sei für beide nicht nur eine professionelle, sondern auch menschliche Beziehung, sagten beide. Simons wird seine eigene Marke für Männermode in Antwerpen weiterführen. „Es ist eine Herausforderung, aber wir respektieren uns“, sagte Prada. „Wenn beide an etwas glauben, machen wir es. Wenn einer etwas nicht will, machen wir es auch nicht“, sagte sie über die Zusammenarbeit.