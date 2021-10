Darüber macht man sich als Käufer nur selten Gedanken: durch wie viele Hände ein Objekt eigentlich gegangen ist, bevor es im Laden oder im Onlineshop angeboten wird. Gerade bei der Herstellung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen wird vieles noch in Handarbeit erledigt, auch in Deutschland. Cloudy Zakrocki hat ihr Berliner Designlabel deshalb Hand in Hand genannt. „Ich möchte in unserer konsumgetriebenen Gesellschaft den Fokus darauf legen, wo ein Produkt überhaupt herkommt“, sagt sie. So entstand auch das erste Produkt, ein Teppich aus Schafwolle. Das selbstgesetzte Ziel, zugleich nachhaltig, on demand und per Hand fertigen zu lassen, war in der Interiorbranche nicht so einfach umzusetzen. Auf der Suche nach geeigneten Herstellern fand Zakrocki schließlich eine familiengeführte Teppichmanufaktur in Casablanca. Dort lässt sie jetzt nach eigenen Entwürfen den Checkmate Rug mit prägnantem Schachbrett-Muster knüpfen, von – so lautet das Versprechen der Marke – fair bezahlten Arbeitern unter ökologisch und ethisch vertretbaren Bedingungen. Geknüpft wird aber nicht im Voraus, sondern, wie häufig im Teppichgeschäft, auf einen konkreten Auftrag hin.