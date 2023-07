Schon während der Chemotherapie entschied er sich, nicht so weitermachen zu wollen wie zuvor. „Ich habe alles minimiert und eingeschränkt, ich mache keine Kollektionen mehr, ich will nicht mehr mit Einzelhändlern arbeiten und nicht mehr auf Messen gehen.“ Zwar setzt er sich seit vergangenem Jahr wieder an die Nähmaschine. Doch es sind einzelne Teile aus Stoffen, die er ohnehin schon im Atelier hatte. Vieles fertigt er nur noch auf Anfrage an, alles nach seinem Tempo. „Ich achte viel mehr auf mich und lebe mein Leben bewusster als vorher“, sagt Hien Le. „Ich will nur noch droppen, wenn ich droppen will.“



Was bleibt, ist der Standort: Kreuzberg. Hien Le ist hier aufgewachsen, in den Kindergarten und zur Schule gegangen. Aus seiner Familie ist er der Einzige, der noch hier lebt. Für ihn ist das Viertel auch große Inspirationsquelle. „Ältere Menschen, die ihre Kleidung bestimmt schon seit 30 Jahren tragen, inspirieren mich sehr. Sie empfinden sich selbst vielleicht gar nicht als modisch oder zeitgemäß, aber sie tragen Dinge, die sich neu interpretieren lassen – Dinge, die viele gar nicht sehen.“ Zu Hause, das sei für ihn immer Kreuzberg gewesen. Manche der Läden im Stadtteil besucht Hien Le, seit er ein Kind ist. In der Buchhandlung Kisch & Co. kaufte er als Fünfzehnjähriger Modezeitschriften wie die britische „Vogue“ oder das Magazin „i-D“. Auch deshalb mussten die Betreiber des Geschäfts unbedingt in Hien Les „Kreuzberg-Serie“: In der Foto-Serie, die 2018 begann, hüllt er Menschen aus Kreuzberg, die er kennt, in seine Mode. Keine Models, sondern Menschen, die er mit seinem Zuhause verbindet. Eine Hommage an die Heimat.