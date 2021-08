Studio Altherr Désile Park : Trío Creativo

Die Pandemie macht bescheiden, zwangsläufig. „Die beiden Messer sind die kleinsten Objekte, die wir je entworfen haben“, sagt Designerin Jeannette Altherr. Und sie seien ein typisches Projekt der Corona-Zeit – in der man sich mehr auf das Naheliegende fokussieren müsse und weniger den Blick in die Ferne schweifen lassen könne. Darum auch habe Tomer Botner, der zusammen mit seiner Frau Noam Blumenthal die Messermanufaktur Florentine Kitchen Knifes in Barcelona führt, die kreative Szene in seinem direkten Umfeld besser kennenlernen wollen und gleich 28 Designer in der katalanischen Hauptstadt um Entwürfe gebeten, unter ihnen auch das Studio Altherr Désile Park. „Jeder hat zwei Klingen bekommen“, erzählt Altherr. „Und wir Designer sollten einen Griff dazu entwerfen.“

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Jeannette Altherr, Delphine Désile und Dennis Park ließen sich von ihrer Umgebung inspirieren. „Wir wählten Buchsbaumholz, ein typisches Material hier im Mittelmeerraum vor allem für Löffel“, erzählt Altherr, die eine Leidenschaft für Löffel aus Holz hat und diese auch sammelt. Buchsbaumholz sei ideal für Kochutensilien. „Es ist extrem hart, es splittert und trocknet nicht, auch weil es ein aromatisches Öl enthält, das zusätzlich aseptisch wirkt.“ Keines der Messer sollte am Ende in Produktion gehen. „Sie wurden versteigert“, erzählt Altherr. „Unsere zwei waren sofort weg – an jemanden aus dem Silicon Valley.“

Der Umbruch begann vor fünf Jahren

Kaum ein anderes Studio in Spanien ist international so renommiert und bekannt wie Altherr Désile Park, auch wenn dieser Name selbst in der Designszene derzeit noch nicht so geläufig ist.

Fast 30 Jahre lang firmierte das Studio unter Lievore Altherr Molina und bestand aus dem gebürtigen Argentinier Alberto Lievore, der Deutschen Jeannette Altherr und dem Spanier Manel Molina. Vor einem Jahr stellte sich das Büro dann neu auf, für Lievore und Molina stiegen zwei langjährige Mitarbeiter zu Partnern auf: die Französin Delphine Désile und Dennis Park, ein Amerikaner mit koreanischen Wurzeln. Jeannette Altherr ist nun die älteste der drei und steht namentlich an erster Stelle. „Mein Name beginnt aber auch mit A“, sagt sie und lacht. Die 47 Jahre alte Delphine Désile arbeitet schon seit 17 Jahren im Studio, fast doppelt so lange wie der gleichaltrige Dennis Park, der die Vereinigten Staaten aus Liebe zu einer Spanierin verließ und vor acht Jahren bei Lievore Altherr Molina anfing.

Der Umbruch begann schon vor fünf Jahren, als sich Mitgründer Manel Molina (Jahrgang 1963) mit einem eigenen Büro in Barcelona selbständig machte. Alberto Lievore wiederum, 1948 in Buenos Aires geboren, wollte altersbedingt kürzer treten. „Er hat schon länger gesagt, dass er weniger arbeiten, reisen und auch weniger Kunden haben will“, erzählt Jeannette Altherr. „Ich war froh, dass zwei Mitarbeiter, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, ihr Interesse bekundeten, mit allen Konsequenzen Partner zu werden. Nicht jeder möchte die Verantwortung und taugt auch dazu.“ Es sei ein langsamer Übergang. „Alberto arbeitet noch, aber wir gehen die Projekte anders an: Manche machen wir gemeinsam, manche auch alleine. Das war aber eigentlich immer so, selbst wenn wir drei am Ende gemeinsam als Autoren genannt wurden.“

Von Landau nach Barcelona

Altherr, die 1965 in Heidelberg zur Welt kam und in Landau in der Pfalz aufgewachsen ist, studierte bis zum Vordiplom Industriedesign in Darmstadt. Doch dort fühlte sie sich nicht wirklich wohl, und so zog es sie ins Ausland. „Ich wollte nach Italien oder Spanien.“ Letztlich entschied sie sich für Barcelona, die Stadt war damals durch die Olympischen Spiele 1992 in aller Munde. „Jeder angehende Designer wollte nach Italien. Ich aber dachte, in Spanien bekomme ich eher einen Fuß auf den Boden, dort kann ich eher etwas erreichen, als in einem Land, in dem alles schon so etabliert ist.“ An Spanien gefällt ihr der unverkrampfte Umgang mit der Vergangenheit, das Nach-vorne-Schauen. „Hier wird sehr viel mehr improvisiert. Die Strukturen sind nicht so fest gebacken wie in Italien oder Deutschland.“ In Italien wirke sich das Gewicht der Geschichte geradezu lähmend auf alles Kreative aus. Und in Deutschland? „Ich nenne nur ein Beispiel: Die spanische Bank ,la caixa‘ hat als Logo einen blauen Stern, wie von Miró inspiriert. Das wäre bei der Deutschen Bank doch undenkbar.“