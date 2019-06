Basttaschen : Guter Stoff für schöne Ferien

Egal wo es hingeht, am Anfang einer Reise, wenn das Album an Eindrücken gerade erst angelegt ist – die Reise-Requisiten sind bereit. Das Bild des Manns, der in Shorts, Sandalen und Bierspruch-T-Shirt einen Balearen-Bomber betritt. Oder der Frau, die über der Schulter eine Basttasche trägt. Nicht die Sonnenbrille, nicht der Hut, kein Accessoire steht mehr für Ferien als diese Tasche. Selbst wer keine besitzt, muss sie überall sehen, denn sie ist so raumgreifend, dass sie in keinen Koffer passt. Eine Basttasche, häufig ist es ja eher ein Korb, kann man nicht verstecken, und so kommuniziert man dabei recht konkret, dass man jetzt mal 14 Tage raus ist, bestenfalls auf dem Weg dorthin, woher die Taschen gekommen sind, nach Südfrankreich oder Madagaskar.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Diese Botschaft nehmen sich jetzt auch die Designer von Luxusprodukten vor, wobei nicht abschließend geklärt werden kann, ob das ihrer eigenen Sehnsucht nach Alltagsflucht zuzuschreiben ist oder dem Bedarf der Kunden an teuren Modellen aus simplen Materialien. Der Design-Anspruch stimmt jedenfalls: Jacquemus, zu bestellen über Mytheresa, und Altuzarra, erhältlich bei Matchesfashion, versehen ihre Taschen mit markanten Fransen, Prada und Max Mara konterkarieren sie mit Leder und machen daraus ein Stück Ferien für den Alltag. Auch in das Modell von Kayu mit Stoff-Fütterung, ebenfalls zu bestellen über Mytheresa, passt nicht viel mehr als Handy, Geld und Schlüssel, also definitiv zu wenig, um damit in einen Strandtag zu starten.

Wer im Begriff ist abzudüsen, sollte hingegen das Schwein von Cult Gaia in Erwägung ziehen, erhältlich bei Matchesfashion. Es reist mit wie früher der Teddybär, der auch in keinen Rucksack passte. Ein Trip in die Ferne ist heute für viele mehr als Erholung, nämlich die Gelegenheit zur Selbstdarstellung. Bei Instagram ist das Schwein dann die passende skurrile Begleitung für die entscheidenden Eindrücke.