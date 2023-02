Design aus der Ukraine : Sogar die Möbel sind im Krieg

Aktualisiert am

Vor einem Jahr griff Russland die Ukraine an. Wie kann man da kreativ bleiben? Und wie beeinflusst das tägliche Morden die ukrainischen Designer und ihre Arbeiten? Drei von ihnen erzählen.

Sessel in Camouflage: Kateryna Sokolova hat ihren Sessel Gropius in den Krieg geschickt und ihm einen Tarnanzug verpasst. Bild: Sokolova Studio

Die Leuchte wurde umgedeutet, nicht von ihren Designern, sondern von denen, die sie kaufen. Vor dem Krieg sahen die in ihr eine Taschenlampe, die an einem Kabel von der Decke hängt. Nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine vor genau einem Jahr verwandelte sich das harmlose Objekt aus gedrechseltem Eschenholz und farbigem Metall in eine Handgranate – zumindest aus der Sicht ihrer Betrachter.

Die Leuchte Bevel, die das Kiewer Studio +kouple schon 2015 entworfen hatte, wurde im vergangenen Jahr zur Kriegsware. Es gibt sie darum nun auch unter dem Namen Bevel Molotow: Wer sie kauft, unterstützt damit direkt die ukrainische Armee. Nicht mit Handgranaten, sondern mit oftmals ganz banalen Dingen: „Wir haben zum Beispiel 150 Zahnbürsten für die Soldaten gekauft“, erzählt Kateryna Vakhrameyeva.