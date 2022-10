Design Academy Eindhoven : Zurück aus der Isolation

In Eindhoven die Welt sehen: Die Studierenden der einflussreichen Design Academy Eindhoven arbeiten sich an den großen Themen unserer Zeit ab. Zu Besuch bei ihrer Abschlussausstellung.

Corona? Kein Thema! Die Studierenden der Design Academy Eindhoven haben sich zuletzt mit so ziemlich allem auseinandergesetzt, was uns in diesen komplizierten Zeiten beschäftigt: Klimawandel, Umweltzerstörung, Migration, Digitalität, Gender, Kolonialismus, Spiritualität und und und. So fühlt sich die Ausstellung der rund 200 Bachelor- und Masterarbeiten des Jahrgangs 2022 wie ein Ritt durch das ganze Elend der Gegenwart an. Die Jungen versuchen, in ihrer Disziplin Design Antworten auf die multiplen Krisen zu finden.

Nur die Erfahrungen der Pandemie scheint keine Rolle zu spielen in den Konzepten, Installationen und Objekten, die die Designerinnen und Designer zum Abschluss ihres Studiums entwickelt haben. Die „Graduation Show“, so heißt die Abschlussausstellung der niederländischen Akademie, ist der Kern des jährlichen Designfestivals Dutch Design Week, viele Besucher reisen eigens dafür aus dem Ausland nach Eindhoven. Denn die Hochschule gehört zu den einflussreichsten in Europa, ihr experimenteller, forschungsorientierter und industrieferner Ansatz ist stilprägend. Und wer sich bei der „Graduation Show“ hervortut, hat gute Chancen auf eine Karriere in der Branche.

Also alles, nur kein Corona? Auf den ersten Blick: ja. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass es ein durchgängiges Motiv bei vielen Arbeiten in der „Graduation Show“ gab: Verbindungen und Beziehungen. Häufig ist in den englischen Erläuterungstexten von „connecting“ oder „reconnecting“ die Rede. Absolventin Marte Mei van Haaster etwa beackerte für ihren Master ein Stück Land am Rand von Eindhoven und untersuchte das Verhältnis von Mensch, Tier und Pflanze. In öffentlichen Workshops wurde gemeinschaftlich gegärtnert und das Leben im Grünen genossen, um, so der Text, „ eine Verbindung mit der Natur zu erfahren“.

Studium in der Isolation der Pandemie

Josefine Andersen wiederum nahm sich unserem Verhältnis zur Bekleidung an und entwarf Kleidungsstücke, die zugleich auch das Zuhause anziehen können. Der Mantel wird abends zur Hülle für den Kleiderschrank, die Bluse zum Vorhang. Andersen will uns ermöglichen, „bedeutungsvolle Beziehungen zu unseren persönlichen Gegenständen“ aufzubauen, damit wir nicht mehr auf die Idee kommen, sie wegzuwerfen.

Ähnliches hatte Ollee Means im Sinn, als er das Konzept für „The Guilder“ entwickelte, ein onlinebasiertes Reparaturnetzwerk. Es soll auf lokaler Ebene Menschen zusammenbringen, die etwas zu reparieren haben oder die die dafür notwendigen Fähigkeiten besitzen. Sogar mit unserem Datendouble – dem Dado –, der Gesamtheit aller über uns gespeicherten Daten, sollen wir uns freundschaftlich verbinden, wie Rebekka Jochem in ihrer Masterarbeit vorschlägt. Sie konzipierte einen Vertrag, der den Dado als legitimen Stellvertreter in der digitalen Sphäre etabliert und die Beziehung zwischen Mensch und Dado regelt.

Ein Absolventen-Jahrgang also, der in der Isolation der Pandemie studieren musste und jetzt auf der Suche ist nach Beziehungen, um die Vereinzelung wieder zu überwinden. Entsprechend viele Kabel, Schläuche, Rohre, Drähte und Interfaces sind in der Ausstellung zu sehen, als Metapher dafür, dass alles mit allem verbunden sein sollte. Auch auffällig: Die Studierenden bringen sich häufig selbst ins Spiel: Sie erforschen ihre eigene Herkunft, Sozialisation und historische Zusammenhänge, thematisierten persönliche Befindlichkeiten, Körperbilder und psychische Gesundheit – bis hin zu aktivistischen Interventionen.

Das Bedürfnis, sich selbst in der Welt zu verorten, ist überall spürbar. So gibt es auch nur wenige perfekte Objekte in der Ausstellung – im Sinne eines industriell herstellbaren Produkts. Vielmehr wird selbst Hand angelegt, Dinge werden in kleinen Mengen und mit stolzem Dilettantismus gemacht.

Jelle Seegers etwa hat im Hof des Ausstellungsgebäude ein riesige, schwenkbare Linse aufgebaut: Damit kann er Sonnenlicht bündeln und Metall schmelzen. Die daraus gegossenen Teile schleift er anschließend mit einer per Pedale angetriebenen Maschine. Ein schöner Kommentar zur gegenwärtigen Energiekrise – aber auch ein Modell für eine nachhaltigere Zukunft der Menschheit? Eher nicht.