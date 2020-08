Jumpsuits zurück im Trend : Wir haben eine Mission!

Vor einem Jahr ging es an dieser Stelle um die Widrigkeiten des Reisens im Sommer. Um vollbesetzte Busse Richtung verspäteter Flugzeuge auf Außenpositionen auf dem Weg nach Südeuropa. Um unerträgliche Ko-Passagiere. Um unkultivierte Besucher am Smartphone in italienischen Museen. Mit anderen Worten darum, dass es zu einer solchen Selbstverständlichkeit geworden ist, unterwegs zu sein, dass man fast Wehmut verspürt nach jenen Zeiten, als es noch zu den großen Abenteuern gehörte, aufzubrechen an einen fremden Ort.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Hm, wenn's denn dann jetzt mal irgendwo anders hinginge als an Nord- und Ostsee. Okay, nicht so gerne in vollbesetzten Bussen, aber notfalls mit Kulturverächtern. Auch die Mode hat sich auf diese neuen Zeiten eingelassen, nicht die vom Laufsteg natürlich, denn Stand Februar, zu den Schauen für den bevorstehenden Herbst, schien ja noch alles in besserer Ordnung.

Welche der Entwürfe am Ende entscheidend sind, woraus sich Trends ergeben, klärt sich ohnehin später. Selbst was in den Läden und Onlineshops hängt, was in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, verstärkt allenfalls das Grundrauschen. Erst auf der Straße zeichnet sich Mode richtig ab.

„We can do it!“

Womit wir beim Jumpsuit wären. Natürlich kann der Einteiler nicht das Sommerstück 2020 sein, das ist der Mund-Nasen-Schutz. Aber in den Parks und Bars ist der Jumpsuit schon präsent. Er kommt zum Beispiel als eine Art Maxikleid mit zwei Beinen daher. Das Modell von Aeron zeigt es. Oder als schlaue Kombination aus T-Shirt und Hose wie von Boss. Oder natürlich als Kleidungsstück mit der Botschaft: Ich habe eine Mission.

Ich stürze mich hinaus aus dem Flugzeug in die Wolken! Ich bin Fallschirmjägerin! Wie der Jumpsuit dann auf die Straße kam? Sicher nicht ohne Rosie the Riveter, besser bekannt als die muskelprotzende „We can do it!“-Frau auf den Retroplakaten. Während des Zweiten Weltkriegs gab es einen Propagandafilm über sie. Für arbeitende Amerikanerinnen war Rosie eine Ikone im Arbeitseinteiler.

Zu Einteilern, die aussehen, als wäre man schwer beschäftigt, gehören auch die Modelle von Brunello Cucinelli, &Other Stories, Michael Kors und Ivy & Oak. Der Grund dafür, dass man diese Stücke nun, da man eher weniger unterwegs ist, so häufig sieht, könnte simpel sein: Ein Jumpsuit ist so umständlich an- und auszuziehen, dass man darin nie dringend nach einer Toilette suchen sollte.