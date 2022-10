A m Anfang der Kurve ein glattes Haus. Die Fensterflächen sind schwarz verklebt, in feinen weißen Lettern steht auf Folie: Iconic Retail Opportunity – also keine einzigartige, nein, eine „ikonische“ Gelegenheit für Einzelhandel. Ein ziemlich selbstbewusstes Adjektiv für eine Werbefläche. Das schwarz verklebte Haus steht unterhalb einer Reihe von Häusern entlang eines schmiedeeisernen Zauns, auf dessen Schnörkel ein Straßenschild angebracht ist: Hier, mitten in London, fußläufig zu Buckingham-Palast, Piccadilly Circus und dem Schwulenviertel Soho, im Botschaftsviertel Mayfair, befindet sich die Savile Row – die tatsächlich ikonische Straße der britischen Maßschneider.

Seit rund 300 Jahren ist sie das Herz der britischen Kleidsamkeit, benannt nach der Ehefrau des dritten Earl of Burlington, der die Straße kaufte. Damals war sie umgeben von Parfümerien, Schustern, Juwelieren und Perückenmachern; heute ist sie umgeben von Designerläden, Galerien, Juwelierketten. Hier werden die Roben und Anzüge für das Militär, für Aristokraten, Politiker und Künstler geschneidert. Die Savile Row hat Kriege, Revolutionen, Industrialisierung und Krisen durchlebt; doch das Geschäft mit dem perfekten Anzug blieb.

Bis zum Jahr 2022. Zum ersten Mal in der Geschichte des „shopping baskets“ („Einkaufskorb“), mit dem das Office for National Statistics die Inflation misst, wurde der Herrenanzug von der Einkaufsliste gestrichen. Durch die Pandemie waren zu wenige von ihnen gekauft worden, um sie im repräsentativen Warenkorb des Landes zu berücksichtigen. Die Kluft der Banker, Politiker und Upper Class: Wer braucht sie, wenn London stillsteht?