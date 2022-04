Bei Teams ist jetzt Frühling : Der Lippenstift ist wieder da

Ein Lippenstift ist ein Lippenstift bleibt ein Lippenstift – und damit ein krisengestähltes bisschen Kosmetik. Lange sah es in den vergangenen zwei Jahren anders aus: Mund-Nasen-Schutz und Lippenstift ergaben zusammen wenig Sinn. Die Maske musste bleiben, der Lippenstift also gehen. Die Verkäufe brachen ein, bei Make-up belief sich das Minus im Jahr 2020 sogar auf 27 Prozent, meldete der für Kosmetik zuständige Verband VKE. Der Lippenstift, so die Annahme, konnte sich zwar in der Weltwirtschaftskrise 1929 behaupten, die gedrückte Stimmung in Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001 ein wenig heben und sich den knapperen Budgets während der Finanzkrise 2009 fügen. Immer stiegen die Verkäufe. Nicht während Corona. Der Lippenstift floppte.

Im dritten Jahr der Pandemie ändert sich das: Der Lippenstift ist doch noch da, er leuchtet voran in Konferenzen bei Teams, Zoom und Skype, und da trifft man sich immer öfter, auch in Zeiten von Öffnungsschritten. Das mag einerseits ein Zeichen von digitalem Fortschritt sein, andererseits weiterhin Schutz vor Infektionen bieten – und damit ist es eben doch eine Begleiterscheinung von Krise. Und Krise kann der Lippenstift. Wenn uns jede Digital-Konferenz nervigerweise den Spiegel vorhält, dann wird der eigene Anblick vielleicht gleich erträglicher mit etwas Rot auf den Lippen.

Auch der VKE meldet, die Zahlenlage, besonders bei roten Lippenstiften, deute wieder nach oben. Die Lippenstifte für dieses Frühjahr könnten noch ein paar mehr kräftige Farben zurückbringen. Ein anderer Hingucker vor unscharf gestelltem Digital-Hintergrund wäre zum Beispiel Hermès-Orange, also der Rouge Hermès in der Nuance Orange Capucine (2. von rechts). Oder Fuchsia, zum Beispiel der L’Absolu Rouge von Lancôme (rechts), der Creamy Lipstick von Babor (2. von links), der Contouring Lipstick von Sensai (oben), der Joli Rouge Brillant von Clarins (links), der Rouge Allure L’Extrait von Chanel (3. von links) und der Stift aus der Reihe Sheerlips von Dolce&Gabbana in Spring Peony (3. von rechts). Der Name sagt es schon: Damit ist selbst bei Teams Frühling.