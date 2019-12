© Jan-Hendrik Holst

Nagellack

Fragen Sie eine Frau Ihrer Wahl, wie viele Nagellack-Farben sie besitzt. Und dann fragen Sie sie noch einmal, welche davon sie regelmäßig verwendet. Das Verhältnis dürfte etwa bei zehn zu eins liegen. Weil man sich eben ab und zu eine Kleinigkeit gönnen möchte und die bunten Fläschchen so unschuldig klein und meist verhältnismäßig günstig sind, kauft man Nagellack wie Quengelware an der Supermarktkasse. Dementsprechend findet sich in mancher Kühlschranktür (übrigens der falsche Aufbewahrungsort) eine Flaschensammlung, die vielfältiger ist als jene beim Weinhändler.Die Botschaft: „Nagellack mögen doch alle Frauen.“ Niemand möchte „alle Frauen“ sein.Was Sie besser verschenken: Nagellackentferner. Daran spart man oft. Zum Beispiel die Remove-and-Chill-Eraser-Creme.