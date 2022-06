Im Rathaus sind sie besonders stolz darauf, dass viele ihrer Einwohner eigene Betriebe gegründet haben, die nicht immer an die Modeindustrie, aber doch an das Wissen und Können der Branche an­knüpften. Viele sind im Handwerk tätig, einige Großhändler gibt es, andere arbeiten in Onlinehandel und Onlinemarketing. In grünen Pastelltönen wirbt beispielsweise das familiengeführte Bekleidungswerk Erfo damit, dass es in einer „Branche, in der Trends kommen und gehen“, sich nur noch einem bleibenden Trend verpflichtet habe, Nachhaltigkeit und verantwortlichem Wirtschaften.



In dem alten NINO-Bau steht Bürgermeister Thomas Berling jetzt und blickt an die hohe Decke. Als sich hier noch die Webmaschinen befanden, habe sein Großvater schon in diesem Gebäude gearbeitet. Da war es noch viel dunkler und hektischer, nicht so wie heute: Nun strömt durch die Glasfassade von allen Seiten viel Licht in den Turm. Auch zwischen den einzelnen Büros ist Glas, die Atmosphäre eine offene, be­tont modern. SPD-Mann Berling sagt: „Wenn eine Region unter Druck steht, dann wird sie kreativ.“ Zumindest habe er das Gefühl, so sei es bei ihnen in Nordhorn gewesen.