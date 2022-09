Der Erfolg der Concept Stores : Kein Gucci, Vuitton oder Balenciaga

Vor zwei Jahrzehnten hat Andreas Murkudis in Berlin den ersten deutschen Concept Store eröffnet. Während andere Geschäfte um ihr Bestehen kämpfen, lockt er Designliebhaber aus aller Welt an. Was ist sein Geheimnis?

Vieles, was das Herz begehrt: Blick in den Concept Store von Andreas Murkudis Bild: Thomas Mayer

Es begann wie in der Kunst: mit einer weißen Leinwand. Nur dass es diesmal eine echte Wand war, eigentlich vier, in einem Hinterhof in Berlin-Mitte, und dass in diesem weißen Kubus ein Mann mit Anfang vierzig stand und sich genau vor 20 Jahren einen Laden erdachte, den es bis dahin in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Sein Credo: nur schöne Dinge verkaufen, die seinem persönlichen Geschmack entsprachen. Parfüms von Comme des Garçons, Schokolade von Erich Hamann und Schals von Jil Sander. Manche Berliner sagten hinter vorgehaltener Hand: Der Mann hat einen Knall.

Im Sommer 2022 steht Andreas Murkudis wieder in einem Hinterhof, diesmal nahe dem Potsdamer Platz, und aus den anfänglich 150 sind nun mehr als 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche geworden. Nach wie vor gibt es nur Artikel, die vom Inhaber geprüft wurden, doch das Sortiment hat sich ordentlich vergrößert. Hemden von Officine General, Hosen von Dries van Noten, Porzellan von Nymphenburg und immer noch die Berliner Schokolade aus der Hamann-Manufaktur.

Es gibt nach wie vor Menschen, die glauben, Murkudis sei verrückt, aber sie meinen das mittlerweile positiv. Da steht einer im Laden – und das tut der 61-Jährige sehr oft tatsächlich – und hat eine Vision. Zieht sein Ding durch, verkauft handgenähte Mäntel aus kleinen italienischen Manufakturen, weigert sich, etwas von den drei Luxuskonglomeraten Kering, LVMH und Richemont anzubieten – also kein Gucci, Vuitton oder Balenciaga –, und erzählt lieber mit sanfter Stimme von japanischen Schneiderinnen und neapolitanischen Schuhmachern. Als Zuhörer wähnt man sich in einem Märchenland voller verschrobener Hinterzimmerfiguren, die sich im Dienst des guten Geschmacks abmühen.

Der Concept Store als kuratierte Vorauswahl

Andreas Murkudis hat den vermutlich wichtigsten Concept Store des Landes. Die „New York Times“ empfiehlt das Geschäft, auf Reisen in Amsterdam, Kapstadt und London raunen Designliebhaber seinen Namen, so wie Club-Kids vom Berghain träumen. Vielleicht kann man sich nichts leisten, wenn man zu Besuch ist, denn manche Teile kosten schon mal 1000 Euro, aber es ist, als würde man durch ein Museum der Dinge laufen. Was auch das Konzept von Anfang an war: Zuvor hatte Murkudis im heutigen Martin-Gropius-Bau einen Mini-Shop geführt; diesen Ansatz setzt er konsequent auf breiter Fläche fort. Hangarhohe Decken, Holzfußboden, Pressspanplatten, auf denen Einzelteile, nein, Objekte thronen.

Concept Store, da war doch was? Eine Revolution des Shoppingerlebnisses, eine kuratierte Vorauswahl für und von Stilisten. Jeder Artikel sollte im besten Fall eine Geschichte erzählen, die Persönlichkeit des Gründers offenbaren und nebenbei den Billig- und Nicht-so-billig-Ketten eine Kraft des Persönlichen entgegenstellen. Gilt das noch nach der Pandemie? Ist der Concept Store noch zu retten, wenn jede kleine Boutique auf Paros, die mehr als drei unbekannte Labels und ein paar Flaschen Olivenöl verkauft, sich das Etikett zulegt – und eigentlich kein Konzept hat?

Ende der Neunzigerjahre war diese Idee eines Gemischtwarenhandels noch innovativ, als Zwergenaufstand gegen die aufstrebenden Filialisten von Zara & Co. Ganz neu war sie jedoch nicht. Mit der Blüte der Popkultur und der ernsthaften Design-Beschäftigung im Mainstream gab es erste Geschäfte, die verschiedene Produktwelten auf engem Verkaufsraum teilten. Mary Quant, die später den Minirock erfinden sollte, eröffnete 1955 den Shop Bazaar auf der Londoner King’s Road, in dem die Designerin Schmuck, Musik und Kleidung anbot. Die kleine Boutique entwickelte sich zum Epizentrum des „Chelsea Set“, jenes party- und modeaffinen Menschenmix, der später die Swinging Sixties in Schwung brachte.