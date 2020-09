Er hatte der Idee von Anfang an nichts abgewinnen können. „Zu rosa“, hatte er genörgelt. „Zu kitschig.“ Viel näher denn an Botticelli sei das Arrangement an den Arbeiten von Pierre et Gilles, dem schwulen französischen Künstlerpaar, das mit sehr viel Aufwand und in sehr grellen Kostümen die Stars der Glamourwelt inszeniert wie Heiligenbildchen für den Andenkenladen eines katholischen Wallfahrtsorts. „Aber die Aufnahme ist doch schwarzweiß“, sagte Ute Mahler bloß und schüttelte kaum merklich den Kopf. Als wüsste ihr Mann das nicht selbst.



Schon zu Zeiten der DDR, woher die beiden stammen, zählten Ute und Werner Mahler zu den wichtigsten deutschen Fotografen, und weil die Frauenzeitschrift „Sibylle“ damals für sie die größten Freiheiten in der Umsetzung raffinierter Bildideen zuließ und zu ihrem „Echoraum der Träume“ wurde, wie sie das einmal formulierten, beschäftigten sie sich in den achtziger Jahren fast zwangsläufig immer wieder auch mit Mode. Ute Mahler, so unterscheiden sie die Vorgehensweisen heute, habe die Frauen stark, schön und klug präsentiert, Werner Mahler dagegen den Wert eher auf einen Anflug von Erotik gelegt. Aber Ute Mahlers schweißtreibende Aufnahmen junger Damen in tiefdekolletierten Badeanzügen belegen, dass die Unterscheidung so eindeutig kaum zu machen ist. Manche ihrer Bilder zählen zu den Ikonen der DDR-Fotografie, und Einfluss hatten sie auf das Leben sogar jenseits der Lichtbildnerei. Ihr berühmtestes Bild – eine voll bekleidete Frau im See, die sich das Wasser aus den nassen Haaren wringt – sei so populär gewesen, erzählt Ute Mahler, dass nach der Veröffentlichung Anfang der Achtziger deren Name, Julia, in der DDR lange zum beliebtesten Namen für neugeborene Mädchen wurde.