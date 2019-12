© AFP

Popstar und badass

Billie Eilish ist der strahlende Stern am Pophimmel und stellte in diesem Jahr eine neue Generation Künstlerinnen vor, die ziemlich lässig daherkommen. Es ist wundervoll, dass Eilish von Zwölf- bis Zweiundfünfzigjährigen (Letztere meist Feuilletonisten) verehrt wird, denn ihre Musik ist tiefgründig, schräg, absurd schön und ergreifend lyrisch. Eilishs Kleidungsstil ist badass, und sie sagt den Teenagern dieser Welt damit vor allem: So, wie du bist, bist du richtig, auch wenn du anders bist. Ihre Vorliebe für übergroße Anzüge, oft Jogginganzüge, in diesem Fall in Camouflage, ist beinahe so groß wie die zum Haarefärben. Das derzeitige Giftgrün kann vielleicht nur eine inzwischen Achtzehnjährige noch tragen, die – anders hin oder her – natürlich wunderschön ist. Rockstarmanier mit getönter Sonnenbrille inklusive. Eilish zeigt selten mehr Haut als Ellbogen (maximal Schienbein), und auch das spiegelt ihr ganzes Sein: eine talentierte Musikerin, zu der Jugend- liche aufblicken – ohne dass sie glauben müssen, man habe für diesen Fame besonders sexy zu sein.