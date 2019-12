© Deborah van der Schaaf

1. T-Shirts mit feministischer Botschaft

Kein Kleidungsstück dieses Jahrzehnts wurde wohl so häufig erwähnt, ohne dass es dabei um Mode gehen musste. Noch mal zum zeitlichen Rahmen: Im Herbst 2016, zwei Wochen bevor im amerikanischen Präsidentenwahlkampf plötzlich ein Video von Donald Trump auftauchte, in dem er offen darlegte, was man als reicher Mann mit Frauen so alles machen könne, gab die italienische Designerin Maria Grazia Chiuri bei Dior in Paris als erste Frau an der kreativen Spitze des Traditionshauses ihr Debüt. Das wichtigste Stück der Kollektion sollte später ein T-Shirt werden, „We should all be feminists“ stand darauf. X-mal wurde die Idee in den folgenden Monaten kopiert, der Tiefpunkt dürfte beim Finale von „Germanys Next Topmodel“ im Mai dieses Jahres erreicht gewesen sein („Gott ist eine Frau“ und „Die Zukunft ist weiblich“ auf überbordenden Tüllkleidern). Spitzenmäßig verkaufte sich in Zeiten der neuentfachten Begeisterung für den Feminismus auch das Original. Plötzlich war ja nicht nur das Thema voll da, es gab auch ein T-Shirt dazu, das die einen haben wollten und über das sich die anderen aufregen konnten. Denn dass das T-Shirt 700 Euro kosten sollte, machte daraus endgültig Gesprächsstoff.