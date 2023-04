NANÀ

Wie ein Nest soll der Sessel aussehen, sein Name erinnert zudem an ein Wiegenlied, mit dem Kinder von ihren Eltern in den Schlaf gesungen werden. Für den Entwurf zeichnet das Design Studio der italienischen Marke Unopiù verantwortlich, die 1978 in Etrurien gegründet wurde. Die Struktur ist aus graphitfarben lackiertem Eisen gefertigt, der kegelförmige Sitz aus einer handgeflochtenen Kunstfaser, die stabil und robust genug ist, um auch Sonne und Regen zu trotzen.