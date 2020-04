KI als Modemacher : Design(er) schafft sich ab?

Braucht es den Designer noch? Diese radikale Frage stellt, wenn auch indirekt, das schwedische Label Acne Studios mit seiner gegenwärtigen Kollektion. Entwickelt wurde sie mit der Unterstützung von Künstlicher Intelligenz, kurz: KI. Das geben die Schweden selbst werbewirksam preis und wollen mit der Hilfe von Algorithmen „Stoff und Form von ihren früheren archetypischen Kontexten befreien“. Ein ehrgeiziges Ziel, das nach purem Futurismus klingt; nach noch nie Dagewesenem, Vorwärtsgewandtem.

Künstliche Intelligenz ist nicht autonom. Der Computer (und seine Software) brauchen schon Existierendes, um etwas „Neues“ zu schaffen. KI funktioniert, indem ein Rechner das bereits Vorhandene scannt, ordnet und ablegt, um aus dem Gesamten ein anderes – freundlicher ausgedrückt: Neues – zu kreieren. Das ist dann nicht der Schnitt, die Form oder die Farbe der Kleidung, sondern allein eine neue Komposition – geschaffen durch Technik.

Acne Studios hat seinen Code für die gegenwärtige Kollektion vom amerikanischen Künstler Robbie Barrat schreiben lassen. Für ihn ist KI ein „Künstlerwerkzeug“. Es sei nicht so, sagt der 19-Jährige, dass die Maschinen irgendein Geheimnis über die Kleidung hüten, das wir nicht kennen, und deshalb seien die Ergebnisse gut: „Ich denke, Sie könnten definitiv ein neuronales Netzwerk mit einem anderen Künstler oder einem anderen Modehaus verwenden und mit komplettem Müll aufwarten.“

Es braucht also zumindest noch einen Chef, der entscheidet, welche der vom Computer generierten Schnitte letztlich auf dem Laufsteg landen. Dafür, dass die Kollektionen von Acne Studios nicht zum Flop werden, ist Jonny Johansson verantwortlich. Der 49 Jahre alte Schwede, bei der Fashion Week in Paris mit runder, leicht verzinkter Brille, dünnem Bart, Nikes und einem T-Shirt mit der Aufschrift „Ether – That shit that makes your soul burn slow“ unterwegs, ist das Aushängeschild des noch immer jungen Labels.

Acne Studios gibt sich funktional und chic, warm und hip; skandinavischer Minimalismus, wie die Deutschen ihn nur zu gut kennen, aber diesmal in der luxuriösen Variante. Jetzt will es sich neu erfinden. Johansson begründet die Nutzung von KI so: „Wir wissen, dass wir eine Revolution in so vielen unserer Arbeitsweisen brauchten.“ Er findet es wichtig, der Zukunft jetzt schon zu begegnen, anstatt sich langsam an sie heranzuschleichen.

Dafür ließ er den 30 Jahre jüngeren Barrat Fotografien von Outfits der Schweden anfertigen, die noch nicht existierten, fütterte sein Archiv auch mit Entwürfen aus dem Computer der schwedischen Designer. Das Ergebnis schildert er so: „Viele Kleidungsstücke waren auffallend, weil die Kleidungsarten in den generierten Bildern bizarr waren, wie zum Beispiel große Mäntel, die sich auf halber Strecke in Hosen verwandelten, asymmetrische Knöpfe und viele wirklich seltsame Kragen, die sich auf halber Strecke zwischen zwei oder drei verschiedenen Kleidungsarten befanden“, sagt Barrat.