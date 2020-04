Nachhaltige Umstandsmode : Unter anderen Umständen

Ein Lätzchen muss nicht nur Grundausstattung eines Babys sein – auch in der Garderobe der Mutter kann es was hermachen. Das zeigt Janina Waschkowski mit ihrem kürzlich lancierten Label Nove. Keine Dutzend Teile hat die erste Kollektion, dafür sind die Möglichkeiten der wandelbaren Basics umso vielfältiger, denn die Entwürfe sind pflegeleicht und so bedürfnisorientiert, dass sie sich dem weiblichen Körper anpassen, wenn er sich verändert.

Eine Wollhose in Wickeloptik, von der sich Flecken leicht wegwischen lassen und die sich an die Trägerin anpassen lässt, wenn sie zu- und abnimmt, ein drapierter Blazer, der je nach Lage einfach anders geknöpft wird, oder eben ein cremefarbener – in Waschkowskis Worten, „Babykotze-farbener”, -– Pullover, dem man einfach ein Rollkragen-Lätzchen überstülpen kann, um das Desaster des Kindes auf Mamas Schulter einfach zu überdecken. Es sind Kleidungsstücke, die so simpel und zugleich elegant sind, dass sie auf dem Spielplatz ebenso passend sind wie zum Cocktail. Und wie so viele gute Ideen, ist auch diese aus der Not geboren: „Auch während der Schwangerschaft wollte ich mich so anziehen, dass ich mich wohl fühle, aber es gab einfach nichts”, erzählt Waschkowski. Zwei Jahre später hatte sie wieder das gleiche Problem, fand nur hässliche Umstandsmode, die auch noch unbequem war: schlecht sitzende Hemden, die nach der Geburt wieder ausgemustert werden müssen, oder Umstandshosen, deren Nähte auf den empfindlichen Bauch drücken.