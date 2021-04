Was tragen Laschet und Söder? : Das Auge wählt mit

Armin Laschet ist strikt für Schick

Kinder können auch in der eigenen Entwicklung helfen. Armin Laschets Sohn Johannes ist Influencer, mittlerweile sogar so sehr, dass er seinen eigenen Vater beeinflusst. Nicht dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident es bitter nötig gehabt hätte. Schon immer hat er sich gekleidet wie ein Politiker, der von der Kindergarten-Einweihung bis zur Landtags-Debatte passend daherkommen muss.

Im Sommer darf es dann auch mal ein Anzug sein, der zwischen Sand und Beige changiert. Aber vielleicht war ihm das irgendwann doch zu wenig. Also nahm er seinen Sohn zur Seite oder der ihn. Unauffällig schlichen sich Initiale aufs Hemd, das womöglich von van Laack stammt. Manschettenknöpfe, die heute eher wie Schröder als wie Söder wirken, trägt er ebenfalls.

Insofern war Laschets emotionaler Bezug auf seinen Vater, den Bergmann, ein bisschen fake – immerhin brachte es ihm den CDU-Vorsitz ein. Aber diesem Mann, der auch gestisch unbescheiden bescheiden auftritt, nimmt man’s ab. Glaubwürdiger als Söder, der sich so glaubwürdig gibt, ist er allemal. (kai.)

Markus Söder ist strikt für Strick

Die Farbwahl ist gut: Markus Söder trägt meist Anzüge in Blautönen. Sieht man also Söder von hinten, sieht man: einen stattlichen Mann in staatstragendem Dunkelblau. Aber wenn er sich dann umdreht, sieht man: die Zipper-Strickjacke.

Dieses Lieblingsstück, das Söder oft unter dem Blazer trägt, sortiert ihn sofort und unwiederbringlich in die Generation von – mindestens – Armin Laschet an aufwärts ein. Kein Mann, der noch etwas vorhat, darf eine Strickjacke tragen. Warum also zieht Söder diese Liebestöter an, die, hätten sie einen Namen, alle „Paderborn“ heißen müssten? Fröstelt es ihn leicht?

Naheliegender ist, dass Söder allein einkaufen war und auf windige Verkäufer reingefallen ist. Die schwatzen modisch noch unausgereiften Männern mittleren Alters solche Strickjacken gerne als „flott“ (wegen des Stehkragens) und „sportiv“ (wegen des schnell zu schließenden Reißverschlusses) auf. Söder als „Game of Thrones“-Fan sollte sich da nicht beeinflussen lassen. Er muss sich einfach fragen: Würde Ned Stark eine Zipper-Strickjacke tragen? (ktr.)