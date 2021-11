Neuer Kreativdirektor : Kommen und gehen bei Bottega Veneta

Das ging schnell. Für gewöhnlich dauert es Monate, bis sich ein Luxushaus auf einen neuen Kreativdirektor festlegt. Eine Personalie für den freien Posten bei Bottega Veneta war hingegen am Montag zügig gefunden. Erst vor etwas mehr als drei Wochen war die italienische Marke mit Hauptsitz in Mailand und Wurzeln in Vicenza für ihre Schau mit Modetross nach Detroit gereist. Der Kreativdirektor hieß zu diesem Zeitpunkt noch Daniel Lee, Brite, 35 Jahre alt. Sein Handwerk hatte er unter Phoebe Philo bei Céline gelernt. Mit seinem Start bei Bottega Veneta vor drei Jahren begann er, sich einen eigenen Namen zu machen. Sein Aufstieg war kometenhaft.

Zuvor war Tomas Maier, gebürtig aus Pforzheim, 17 Jahre lang für das Haus tätig gewesen und hatte Bottega Veneta überhaupt in die erste Liga der Luxusmarken befördert. Maiers größter Coup: Anstelle eines Logos in Zeiten, da die It-Bag Geltungsbedürfnisse befriedigen sollte, stand er damals mit dem Intrecciato-Webmuster für eine dezentere Form von Luxus. Der Slogan dazu: When your own initials are enough.

Mini-Plateau-Stiefel in diesem Winter gehen auf sein Konto

Das blieb auch unter Daniel Lee so. Der Brite vergrößerte das Intrecciato-Muster nach seinem Antritt 2018 großzügig und legte es abseits von klassischen, gedeckten Farben auf, etwa auch in Limettengrün. Zu seinen Hits gehören die Cassette-Tasche und die knautschige Pouch-Clutch. Dass in diesem Winter kaum ein neues Paar Stiefel ohne klobige, Mini-Plateau-Sohle auskommt, geht ebenfalls auf sein Konto.

Die Influencerinnen stiegen schnell auf seine Entwürfe ein, sollen dafür sogar selbst bereit gewesen sein, Geld zu bezahlen. Für einen Designer kommt das heute einem Ritterschlag gleich. Der Erfolg war ausgemachte Sache.

Dann kam die Pandemie. Daniel Lee versuchte sich an einer für Luxusmarken im Instagram-Zeitalter verwegenen Kommunikationsstrategie. Er ließ Bottega Venetas Accounts in den sozialen Medien schließen. Anstelle von großen Schauen anlässlich der Modewoche in Mailand veranstaltete die Marke obskure Salons, in London mit Handy-Verbot, in Berlin während des Lockdowns inklusive illegaler Party oder eben in Detroit, dort, wo kaum Modeleute wohnen. Am Mittwoch, nach drei Jahren Zusammenarbeit, trennten sich die Wege der Italiener und des Briten.

Umgehend hieß es: Phoebe Philo könne ihm nachfolgen, gewissermaßen die Jil Sander dieses Jahrhunderts, die immer wieder im Gespräch ist, wenn irgendwo ein Chefposten vakant ist, die sich schon vor fünf Jahren bei Céline verabschiedet hat und im Sommer ankündigte, sie haben Pläne für ein neues Label. Unwahrscheinlich schien Phoebe Philo bei Bottega Veneta allein deshalb, weil sie wenn überhaupt Bernard Arnault und LVMH verbunden ist. Und weil Bottega Venetas Eigentümer Kering heißt, der andere große Luxuskonzern der Welt.

Am Montag kam schon wieder eine Bottega-Veneta-Ankündigung: Auf Daniel Lee folgt Matthieu Blazy, Jahrgang 1984, belgische und französische Staatsbürgerschaft. Bis dato war er Designchef unter Lee, arbeitete davor mit Raf Simons zusammen und war Chefdesigner bei Maison Martin Margiela gewesen, wo man, im Sinne des bis heute verdeckt lebenden Gründers, die eigenen Leute gerne im Hintergrund hält. 2014 wurde Blazys Instagram-Account, und damit er selbst, als Designer bei Margiela enttarnt. Seitdem ist er öffentlicher unterwegs – und bekannter geworden. Von Montag auf Dienstag verdreifachte sich seine Instagram-Followerschaft.