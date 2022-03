Crop-Top Trend : Wir halten es kurz

Ein kleines Stück Stoff erinnert in diesem Frühjahr an die große Geschichte des Minirocks. Als dessen Erfinderin wird eine vor 60 Jahren junge Londonerin gehandelt – Mary Quant. Obwohl ein Pariser Designer, nämlich André Courrèges, ebenfalls in dieser Zeit für den Trend mitverantwortlich gemacht werden darf. Und obwohl der Minirock abseits der Mode schon Jahrzehnte zuvor eine markante Bühnenrequisite war. Mit Mary Quant – und dem Model Twiggy – wurde der Minirock jedenfalls von 1962 an zum Symbol der Jugend.

Sucht man heute nach einem typisch jugendlichen Kleidungsstück, ist man schnell beim bauchfreien Oberteil, in erfahrenen Kreisen längst bekannt als Crop-Top. Eltern ärgert es, Mädchen im Teenageralter tragen es trotzdem, so geht das seit Jahren. Auch das Crop-Top ist, wie damals 1962 der Minirock, nicht gerade neu. Die Mütter der heute Dreizehn-, Vierzehnjährigen werden sich noch gut an die Nabelschau in den Achtzigern erinnern, etwa beim Aerobic. Und nachdem das Crop-Top schon eine Weile das Bild in Fußgängerzonen und im Instagram-Feed geprägt hat, wird es jetzt, wie zuvor auch der Minirock, zum Stoff für Designerkollektionen.

Auf den Laufstegen im September nahmen sich jedenfalls besonders viele Marken, deren Klientel nicht ausschließlich aus Generation-Z-Frauen besteht (die nach dem Jahr 2000 geboren wurden), das kleine Stück vor. An diesem Look kommt offenbar niemand vorbei. Folgende Marken-Beispiele mit Generation-Y-Kernkundschaft (die nach 1980 geboren wurden) zeigen es: Sandro und Miu Miu (erhältlich im Onlineshop Mytheresa). Alles ist jetzt cropped: Auch die Bluse von Attico und das Langarmshirt von Jacquemus, die beide ebenfalls über Mytheresa zu bestellen sind. Das Crop-Top schrumpft manchmal auf Häkel-BH-Größe, siehe Etro.

Wie in den Sechzigerjahren wäre die Mode ohne das entsprechende Körperbild dazu übrigens auch jetzt nur eine leere Hülle. Wir erinnern uns an Twiggys dünne Beine zum Minirock. Die gute Nachricht: Heute gibt es gesündere Gegenbewegungen zum Schlankheitswahn, und unter dem Crop-Top blitzt neben der übertrieben trainierten Ab-Crack hin und wieder auch ein wenig Bauchspeck hervor.