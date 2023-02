Tatjana lernte ich im Herbst 1983 in Paris kennen. Wir hatten beide den Elite-Model-Wettbewerb „Look of the Year“ gewonnen. Unsere Modelagentur Elite, speziell unsere deutsche Bookerin Sabine, schickte uns gemeinsam auf Castingtermine, sogenannte „Go Sees“.

In der Branche galten Tatjana und ich als etwas zu üppig, zu feminin, zu kurvig, so dass man uns riet, schleunigst abzunehmen. Noch dazu hatten wir beide, zum Leidwesen unserer Booker, die sich darum kümmerten, unsere Karrieren in Schwung zu bringen, dunkle und leicht verschwollene Ringe unter den Augen.