Comeback einer Stilikone : Warum ist Lady Diana das neue Stil-Vorbild der Millennials?

Bis heute wird Lady Diana als Stilikone gefeiert – und kommt sogar bei einer Generation gut an, die sie nur aus Dokumentationen kennt. Wie aktuell ihr Stil ist, zeigt nicht zuletzt die Netflix-Serie „The Crown“.

Emma Corrins Auftritte als Lady Diana in der neuen Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ sorgen für ein Stil-Comeback der Prinzessin. Bild: Des Willie/Netflix

Es ist ein herrschaftliches Anwesen, in das Prinz Charles zum Auftakt der vierten „The Crown“-Staffel einkehrt, um mit seiner Freundin Sarah Spencer auszureiten. Für einen kurzen Augenblick lässt sie ihn in der Eingangshalle zurück. Vorsichtige Schritte sind zuhören, bevor der Prince of Wales ein junges Mädchen entdeckt: Als halbnackte Elfe hüpft es hinter einen Blumenkübel und versteckt sich. Knapp 1800 Minuten haben Fans der Serie um die britische Königsfamilie auf den ersten Auftritt von Lady Diana (dargestellt von Emma Corrin) warten müssen. Die zukünftige Prinzessin ist für eine Theaterprobe von Shakespeares „Sommernachtstraum“ als „Verrückter Baum“ verkleidet. Das leicht frivole Outfit dürfte nicht wenige Zuschauer irritiert haben: Schließlich wird Diana mehr als 20 Jahre nach ihrem Tod noch immer als Stilikone gefeiert – und das sogar von der jüngeren Generation, die die Prinzessin nur aus Erzählungen und Dokumentationen kennt. Wie kommt das?

Das erste Aufeinandertreffen, wie es die Serie darstellt, lässt jedenfalls noch nichts von der späteren Modeikone erahnen. Und auch Corrins zweiter Auftritt als Diana in gelber Latzhose und einer Strickjacke mit Rüschen, die mit Herzchen und Blümchen bestickt ist, sorgt für Verwirrung. Die Entwicklung Diana Spencers vom sechzehnjährigen Mädchen zum weltweiten Modephänomen und vor allem zur zeitlosen Stilikone wird erst im Laufe der Staffel sichtbar. Zahlreiche Outfits helfen Schritt für Schritt dabei, und zeigen, was an Diana bis heute begeistert.

Eine Revolution für das damalige konservative Königshaus

Corrins Auftritte werden zunehmend schöner und eleganter. Mittlerweile offiziell Prinzessin, ähnelt Diana in den ersten Jahren als Royal einer anpassungsfähigen Adligen in wohlgewählten Kleidern. Im wahren Leben sorgten die Roben von Catherine Walker oder Bruce Oldfield für diese lieblichen, aber hollywoodreifen Auftritte. Es war wohl auch ihre Offenheit für Experimente, die aus Diana eine Stilikone machte: So kombinierte sie etwa lila und rot – was heutzutage als Color-Blocking bekannt ist, war damals für das konservative Königshaus revolutionär.

Mehr als 20 Outfits, die Diana auch im wahren Leben trug, ließ Kostümdesignerin Amy Roberts für „The Crown“ nachnähen , meistens originalgetreu. Kaum vom Original zu unterschieden ist etwa Dianas Hochzeitskleid, ebenso wie ihr royalblaues Verlobungskostüm. Für private Szenen, die allein der Fiktion entspringen, griff Roberts auf Zeitzeugnisse zurück und ließ sich von Outfits inspirieren, die die Prinzessin zu öffentlichen Anlässen oder Fototerminen trug. So fährt die fiktive Diana etwa kurz nach ihrem Einzug in den Buckinghampalast 1981 auf Rollschuhen durch dessen Flure. Das pinkfarbene Outfit, das hier zu sehen ist, trug Diana im wahren Leben erst 1986 auf den Stufen ihres Hauses in Highgrove, dem Landsitz der Familie.

Im Balanceakt zwischen Etikette und Statement

Je mehr die Ehe mit Prinz Charles in die Brüche geht, desto stärker kommt die Stilikone zum Vorschein. Diana verwendete ihre Outfits als Kommunikationsmittel für all das, was sie als Prinzessin nicht sagen konnte, durfte oder wollte. Im Balanceakt zwischen Etikette und Statement spielte sie mit der Öffentlichkeit, die seit Beginn ihrer Beziehung zu Charles keinen Augenblick ihres Lebens unkommentiert ließ. Genau auf diese Interpretationen setzte sie.