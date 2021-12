Was hast du solchen „Argumenten“ entgegengesetzt?



Ich konnte sagen: Ich bin auch zur Miss-Universe- und zur Miss-World-Wahl gefahren. Dabei habe ich noch einmal ganz andere Erfahrungen auf internationaler Bühne machen dürfen.

Dann erzähl doch mal davon.



Im Frühjahr 1990 war ich erst bei der Miss-Universe-Wahl in Los Angeles mit 70 anderen Mädchen, im Spätsommer dann bei der Miss-World-Wahl in London mit 80 Teilnehmerinnen. In L.A. waren wir fast vier Wochen, die ganze Zeit mit Programm, mit Fotografen, die uns begleitet haben. Wenn man morgens in die Hotellobby gekommen ist, waren Fans da. Man war immer verpflichtet, eine kleine Schärpe mit dem Namen des Landes, das man repräsentierte, zu tragen. Ich habe damals ein Fax von der Deutschen Botschaft ins Hotel bekommen, in dem mir Glück gewünscht wurde. Die Fernsehshow startete mit der Parade der Nationen, wurde dann aber vor allem mit den Top Ten bestritten, die zuvor schon bestimmt worden waren von der Jury. Alle anderen waren Elfte. Ich also auch. Beim Miss-World-Contest sind wir erst alle nach Norwegen geflogen und haben Fotoaufnahmen an einem Fjord gemacht.

Was ist ansonsten in deinem Miss-Germany-Jahr passiert?



Als Miss Germany hast du die Aufgabe, die nächste Miss zu wählen. Das heißt, ich war bei den ganzen Landeswahlen dabei, habe tagsüber die Mädchen betreut, ich habe in der Jury gesessen und am Ende die Krone übergeben. Ansonsten wurde ich bei Jubiläen und Galas gebucht, habe dort Autogramme gegeben. Und ich habe nebenher meine üblichen Modeljobs gemacht, für die ich besser bezahlt worden bin als zuvor.

Hat sich der Titel für dich ausgezahlt?



Finanziell jetzt nicht megamäßig. Damals habe ich eher gedacht, das ist etwas, was ich später meinen Enkeln erzählen kann. Die gibt's jetzt aber gar nicht. Was ich nicht missen möchte, sind die beiden internationalen Wahlen. Das waren wirklich faszinierende Erlebnisse.