Chloë Sevigny im Interview : „Cooles Styling macht mir Spaß“

Chloë Sevigny spielt in Luca Guadagninos neuer Serie „We Are Who We Are“ eine lesbische Mutter. Im Gespräch erzählt sie vom Neid auf junge Schauspieler und quasi unmögliche Schönheitsideale in der Modebranche.

Immer auch Stil-Ikone: In „We Are Who We Are“ spielt Chloë Sevigny eine lesbische Mutter. Bild: The NewYorkTimes/Redux/laif

Frau Sevigny, in Ihrer neuen Serie „We Are Who We Are“ spielen Sie die lesbische Mutter des jungen Protagonisten, eines Obersts in der amerikanischen Armee, stationiert in Italien. Was hat Sie an dieser Frau am meisten interessiert?

Eigentlich die Beziehung zu ihrem Sohn, die ist wirklich besonders. Aber mir gefiel auch, welch bleibenden Eindruck sie in dieser Serie hinterlässt, obwohl die Rolle eigentlich nicht besonders groß ist. Außerdem gefiel mir der Gedanke, eine derart ungewöhnliche und starke Frau in einer Serie zu spielen, die sich nicht zuletzt an ein junges Publikum richtet.