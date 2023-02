Schlagerfestival in Sanremo : Chiara Ferragni tritt in „Naked Dress“ als Ko-Moderatorin auf

Chiara Ferragni ist Italiens prominenteste Influencerin, unter anderem bekannt durch eine Kampagne gegen Femizide. Mit dem Kleid will sie eine Botschaft an die Zuschauer senden.

Chiara Ferragni, mit rund 28 Millionen Followern Italiens mächtigste Influencerin, ist dieses Jahr beim Schlagerfestival in Sanremo gleich an zwei Abenden als Ko-Moderatorin dabei. Bei ihrem ersten Auftritt am Dienstag zeigte sie sich in einem „Naked Dress“ der Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri.

Mit der „Illusion von Nacktheit“, hervorgerufen durch eine Trompe-l'œil-Stickerei mit dunklen Kristallen, wolle sie alle Frauen „von der Scham befreien, die ihnen seit Eva aufgezwungen“ worden sei, ließ Ferragni wissen.

Die 35 Jahre alte Unternehmerin ist die prominenteste Frontfrau der Kampagne gegen Femizide. Jede Woche wird in Italien durchschnittlich mindestens eine Frau umgebracht, meist ist der einstige Partner der Täter. Am Mittwochabend war in Sanremo neben Chefmoderator Amadeus die Volleyballerin Paola Egonu im Einsatz.

Die 24 Jahre alte Profisportlerin ist Tochter nigerianischer Einwanderer und erklärte jüngst wegen fortgesetzter rassistischer Beleidigungen ihren Rücktritt aus dem italienischen Nationalteam. Vom Rücktritt ist Egonu inzwischen zurückgetreten. Aber Rassismus im Sport und im Alltag gibt es in Italien noch immer.