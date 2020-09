Chefdesigner von Jil Sander : Die Meiers

Ihre Arbeitstage verbringen Lucie und Luke Meier in Mailand an einem Ort mit schönem Balkon. Bild: Federico Ciamei

Das Interview in der Firmenzentrale von Jil Sander an der Via Luca Beltrami in Mailand ist gerade beendet, und der Fotograf hat begonnen, Lucie und Luke Meier aus verschiedenen Perspektiven abzulichten. Lucie und Luke Meier auf dem Balkon mit Blick Richtung der weiß polierten Büroräume, im Hintergrund viel Grün. Lucie, die auf dem Balkon zu Luke hochschaut. Die beiden, wie sie in einer Nische der eigentlich großzügigen Räume neben einem hohen Spiegel aneinander vorbeilaufen. Der Fotograf möchte noch ein anderes Motiv mit den beiden ausprobieren. „Ich hätte gerne, dass einer den anderen mit dessen ganzem Gewicht hält.“ Lucie Meier schaut kurz auf. „Oh, das machen wir nie.“

Lucie und Luke Meier sind die Chefdesigner der Modemarke Jil Sander, und sie sind ein Ehepaar. Das einzige in der Luxusmode. Und eines, das zeigt schon diese Szene, das weiß, was es tut. So genau, dass es eine gewisse Foto-Pose von vornherein ausschließt. Lucie und Luke Meier sind ein Paar, auch das deutet diese spontane Reaktion an, über das sich kaum eine nette, romantische Liebesgeschichte erzählen lässt. Das Private ist bei ihnen nicht beruflich, das Berufliche ist vielmehr auch privat. Der Herausforderung, eine Partnerschaft auf zwei verschiedenen Ebenen zu führen, begegnen die zwei Kreativen, indem sie die beiden Welten nicht trennen, sondern in einer einzigen zusammenfassen.

Eine große Chance und ein ungleich größeres Risiko

Vielleicht können Kreative das besser, deren Gedanken immerzu bei der Arbeit sind, allein schon, weil diese Arbeit ohne Leidenschaft nicht möglich wäre. Fragt man Lucie, 38 Jahre alt, und Luke Meier, 44, gut eine Stunde vor dem Fotoshooting beim Gespräch an diesem Dienstagmorgen um kurz nach neun Uhr, ob sie es beim Abendessen vermeiden, über Dienstliches zu sprechen, wie das Ehepartner, die auch Geschäftspartner sind, häufig als Beispiel nennen, wenn es um gelungenes Zusammenleben geht, dann schauen sie sich an. „Natürlich ist die Arbeit nicht das einzige, was wir im Leben haben, und es gibt Dinge, die man erst einmal für sich klären möchte“, sagt Lucie Meier. „Aber wir reden schon die ganze Zeit“, sagt Luke Meier. „Über Dinge, die wir mögen, über andere Designer, über Ideen, wie wir dieses oder jenes angehen könnten.“

Die Kommunikation an diesem Vormittag ist eingeschränkt, alle Beteiligten tragen während des Gesprächs Mund-Nasen-Schutz, und so bliebe auch Lucie und Luke Meier nur der direkte Blickkontakt, würden sie sich nicht ohnehin in- und auswendig kennen. Sie hatten also Zeit und auch schon eine ganze Weile miteinander geredet, als sie vor drei Jahren der Auftrag ereilte, die Marke Jil Sander kreativ zu verantworten. „15 Jahre waren es“, sagt Luke Meier über die Zeit, in der die zwei Designer ein Paar waren und nie zusammengearbeitet hatten. „Wir schauten uns zusammen Ausstellungen an, und es gab immer einen Dialog. Sicher kann man sich fragen, an welchem Punkt die Arbeit beendet ist und das Leben beginnt, aber so ist uns das nie vorgekommen. Sei es, dass wir unterwegs waren, bestimmte Dinge sahen oder jeweils an etwas arbeiteten.“ Bei Jil Sander konnten sie dann das, worüber sie sich so lang ausgetauscht hatten, in die Praxis umsetzen.