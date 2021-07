Bild: AP

Die Trauung am 29. Juli 1981 in der St.-Pauls-Kathedrale: Es begann wie im Märchen, vor 3500 geladenen Gästen. Beim Gelöbnis verhaspelte sich die junge Braut, statt „Charles Philip Arthur George“ sprach sie ihren Verlobten mit „Philip Charles Arthur George“ an. Und dass sie ihm nicht versprechen wollte, ihm zu „gehorchen“, hatte schon im Vorfeld für einen Skandal gesorgt. „Ich fühlte mich wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde“, sagte Diana später über ihre Hochzeit.