Chanels Kreuzfahrt-Kollektion : Capri auf dem Schirm

Es sollte eigentlich Capri sein. Die Felseninsel vor Neapel, schon in den fünfziger Jahren Pilgerort für Modejünger und Namensgeberin der dreiviertellangen Damenhose, hätte dieser Chanel-Präsentation das schönste Ambiente geboten. Denn im Frühjahr geht es immer um „die Cruise“, „la croisière“, die Kreuzfahrt-Kollektion also, einst für Amerikanerinnen erfunden, die vor Weihnachten auf Kreuzfahrt in die Karibik gehen und dafür dringend sommerliche Mode benötigen, bevor die Sommerkollektionen in den Handel kommen.

Alfons Kaiser



Immer im Mai lädt Chanel Journalisten und Kundinnen an die schönsten Orte ein. Dieses Mal machte Corona aus dem geplanten Trip eine digitale Präsentation. Die Looks wurden nicht am Strand, sondern im Studio vor der Fotowand aufgenommen. Die Schau ist nun eine virtuelle „Balade en Méditerranée“, ein Spaziergang am Mittelmeer. Laut Chefdesignerin Virginie Viard lassen die Kleider „die Inseln, den Duft von Eukalyptus, die rosa Farbtöne der Bougainvillea“ aufscheinen, und wirklich passt der leuchtende Ton der Drillingsblume ganz gut für ein Chanel-Kostüm, wenn es sommerlich geschnitten ist.

Imaginäre Reisen mit leichtem Handgepäck

Der Spaziergang am Mittelmeer führt nicht einfach nur an Phantasieorte. Er erkundet für die wichtigste Pariser Modemarke auch den Weg in die Zukunft der Modenschauen. Ohne Publikum präsentiert Virginie Viard mit coronabedingt leichter Verspätung ihre Vorstellungen. Das bedeutet, dass Chanel an der eingespielten Ordnung festhält – auch wenn sich viele nun ein Ende des hergebrachten Systems der vielen Schauen erträumen, sogar Alessandro Michele von Gucci, der wie kein anderer Designer in den vergangenen Jahren von diesem System profitiert hat.

Nein, an der Rue Cambon werden nach festem Rhythmus weiterhin genau sechs Schauen pro Jahr vorbereitet: Die besonders exklusive – und teure – Haute Couture im Januar und Juli, das Prêt-à-Porter im März und Oktober, die Cruise-Kollektion im Mai und als Höhepunkt des Jahres die von Karl Lagerfeld erfundene Métiers-d´Art-Kollektion im Dezember, auf der die vielen Chanel-Kunsthandwerker vom Schmuckhersteller Desrues über den Goldschmied Goossens bis zum Handschuhmacher Causse für überbordende Entwürfe sorgen.

Cruise und Métiers-d´Art werden immer an einem anderen Ort der Welt präsentiert, abgestimmt auf die örtlichen Vorlieben. Auch das wird wegen der globalisierten Märkte bestimmt wieder so sein, wenn das Virus es zulässt. Das Thema Reisen deckt die Cruise-Garderobe schon deshalb geradezu symbolisch ab, weil die knappen Bustiers, luftigen Shorts und leichten Bikinis gut ins Handgepäck passen.

Statt Havanna oder Singapur nun eben Bildschirm. Die Modeleute, die so gern durch die Welt jetten, obwohl sie so viel von Nachhaltigkeit reden, werden sich an diese imaginären Reisen gewöhnen müssen. Auch die Haute-Couture- und die Herrenmoden-Schauen vom 6. bis zum 13. Juli können sie nur am Computer verfolgen. Und die große Prêt-à-Porter-Saison im September und Oktober wird wohl ebenfalls virtuell ablaufen. Hoffentlich gefährdet Corona wenigstens nicht den Start der „Frankfurt Fashion Week“ im Juli 2021!