Carolina Castiglioni : Es bleibt in der Familie

Wer A sagt, muss auch B sagen – und irgendwann C. Bei einer Frau, die den Namen Carolina Castiglioni trägt, wäre das schon mal der passende Buchstabe. Carolina Castiglioni sagt Plan C. Ihr C gäbe es nicht ohne B, und B wäre wohl unmöglich gewesen ohne A. Denn: „A war Ciwifurs“, sagt Carolina Castiglioni und meint damit das Unternehmen ihrer Großeltern. Ein Pelzbetrieb, gegründet in den Fünfzigerjahren. Mit ihrer Ware belieferten die Castiglionis bald zahlreiche Luxusmarken. „B war dann Marni“, die Modemarke, die ihre Eltern in den Neunzigerjahren aufbauten und deren exzentrisch frauenfreundlicher Stil dem neueren Feminismus in der Mode um Jahrzehnte voraus war. C ist das dritte Unternehmen einer großen italienischen Modefamilie. Jetzt ist die einstige Enkelin und Tochter die Chefdesignerin.

Jennifer Wiebking Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

An diesem Januarvormittag taucht auch allein sie im Zoom-Fenster auf, hinter einem Schreibtisch, die Wand ist waldgrün gestrichen. Dabei führen an der Seite der Vierzigjährigen der Vater und der Bruder die Geschäfte. Das Beispiel der Castiglionis zeigt, wie sich Familiengeschichte weiterdrehen lässt. Es ist eine typisch italienische Geschichte. Selbst die Mode in diesem Land lebt von der Familie, ausgerechnet ein so identitätsstiftendes Gewerbe, das andernorts für viele junge Menschen zunächst einmal Abgrenzung von der eigenen Herkunft bedeutet.

Designerbiographien nicht selten familiär vorbestimmt

Denn die geglückte Designerbiographie erzählt sich seit Jahrzehnten oft eher so: Ein junger Mensch ist gelangweilt von seinem Leben in der Provinz. In Modezeitschriften bekommt er eine andere Welt gezeigt und verfällt ihr, zum Missfallen der Eltern. Nach der Schule zieht er in eine große Stadt, wo er nicht etwa Jura oder Maschinenbau studiert, sondern sich an einer Modeschule einschreibt. Er ist erfolgreich, wird irgendwann Chefdesigner und berühmt.

In diesem Land, in dem es ein besonderes Faible für Beständigkeit gibt, sind Designerbiographien hingegen nicht selten familiär vorbestimmt. Das ist beklagenswert, weil vielen jungen Menschen ohne den entscheidenden Hintergrund dieser Weg versperrt bleibt. Und es ist zugleich schön, wenn die Kinder weiterführen, was die Eltern oder sogar die Großeltern begonnen haben. Der Kaschmirunternehmer Brunello Cucinelli zum Beispiel übergibt zunehmend Verantwortung an seine Töchter Camilla und Carolina. Bei Kiton arbeiten die Zwillingssöhne Walter und Mariano De Matteis an einer Zukunft für die Marke fernab feiner Krawatten. Bei Etro ist die Staffelübergabe vom Vater Gimmo an die nächste Generation schon zur Jahrtausendwende gelungen.

Plan C – A, B und C

Sicher, nicht überall klappt das. Es gibt mindestens genauso viele Gegenbeispiele von italienischen Familien, deren Nachwuchs überhaupt kein Interesse an Verantwortung im Unternehmen hat. Allein aus sentimentalen Gründen bleibt auch hier nichts in Familienhand. Bei Missoni zum Beispiel, wo nach dem Gründervater Ottavio und dessen Tochter Angela nicht etwa deren Tochter Margherita kreativ übernimmt, sondern nach einem Chefdesigner für die Marke, die in anderen Händen ist, gesucht wird. Oder bei Versace, wo nach dem Tod des Bruders Gianni 1997 die Schwester Donatella übernahm. Die Marke verkaufte sie, weiterhin Chefdesignerin, vor vier Jahren an Michael Kors. Ihre Tochter Allegra signalisiert kein Interesse an dem Designerinnen-Job.