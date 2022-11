Calvin Klein wird 80 : Der provokante Minimalist

Er zeigte Mark Wahlberg in weißen Unterhosen und Kate Moss ganz nackt auf seinen Werbeplakaten – und provozierte damit so manches Mal die amerikanischen Sittenwächter. An diesem Samstag wird der Designer Calvin Klein 80 Jahre alt.

Den Durchbruch im Mo­degeschäft verdankte Calvin Klein dem Zufall und einem Fahrstuhl. Anfang der Siebzigerjahre, so geht die Legende, stieg ein Einkäufer des amerikanischen Kaufhausgiganten Bonwit Teller im falschen Stockwerk eines New Yorker Hotels aus und stolperte so in Kleins Atelier. Der hatte sein Modeunternehmen erst 1968 gemeinsam mit seinem Kindheitsfreund Barry Schwartz gegründet – Klein, 1942 als zweiter von drei Söhnen jüdischer Einwanderer in der Bronx geboren, fehlte es an eigenem Startkapital.

Und so unterhielt er seine Werkstatt in den ersten Jahren in einer kleinen, versteckten Hotelsuite. Der Einkäufer, den der Fahrstuhl im falschen Stock abgesetzt hatte, fand beim Blick auf die Stücke Gefallen an einem Trenchcoat, und Calvin Klein zog seinen ersten großen Auftrag an Land.

Schon bald sollte sein Name weit über New York hinaus bekannt sein. Er verstand es, zwei Dinge zu verbinden, die gegensätzlicher kaum sein könnten: strenges, minimalistisches Design in neutralen Farbtönen und Werbekampagnen voller Erotik und nackter Haut. Ende der Siebzigerjahre wagte er sich auf den Jeansmarkt, der damals als längst gesättigt galt. Klein gab der ehemaligen Arbeiterhose das Image verruchter Sexyness.

Obenrum nichts als Muskeln

Für die Kampagne zu einem hautengen, nur an den Füßen leicht ausgestellten Jeansmodell ließ er das damals 15 Jahre alte Model Brooke Shields ablichten und mit dem Slogan „Nichts kommt zwischen mich und meine Calvins“ versehen. Mit einem ähn­lichen Trick adelte er später profane weiße Unterwäsche: Der Schauspieler Mark Wahlberg trug sie so, dass über dem Bund seiner Jeans die Boxershorts mit dem charakteristischen Schriftzug der Marke herausschauten. Obenrum nichts als Muskeln.

Mit Erfolg: Unterwäsche wurde selbst für Männer zum Modeaccessoire und Markensymbolik als Obsession ein Merkmal der Neunziger. Gegenüber der „New York Times“ gab Klein später zu, in seinen Kampagnen bewusst mit der Provokation gespielt zu haben: „Ich habe die Bilder immer selbst ausgesucht, alle nach demselben Prinzip: Was lässt mein Herz schneller schlagen?“

In den USA kam das nicht immer gut an. Eine der Jeans-Anzeigen befand der damalige Präsident Bill Clinton 1995 als zu lasziv. Er sprach sich öffentlich gegen die Bilder aus, sagte, er wolle nicht, dass seine Tochter sie sehe. Klein zog die Anzeige zurück, druckte stattdessen eine Entschuldigung. Das hielt ihn nicht davon ab, seine Produkte – vom Unisex-Parfum „ck One“ bis zur Unterwäsche – weiterhin freizügig anzupreisen, etwa mit der nackten Kate Moss.

Einfluss der Ära des „Studio 54“

Mit Blick auf seinen amerikanischen Modekollegen Ralph Lauren sagte Klein 2014 bei einer Modeveranstaltung in Island: „Ralph Lauren wurde vom bri­tischen Design beeinflusst. Ich wollte immer ,on the edge‘ sein.“ Mehrmals hob er hervor, welchen Einfluss die Ära des „Studio 54“, die Zeit des wilden ­New Yorker Nachtlebens, auf ihn hatte. Dass auch sein Privatleben ­Phasen des Exzesses kannte, gab er in ­marketingwirksamen Dosierungen der Öffentlichkeit preis. Von zwei Ent­ziehungskuren, 1988 und 2003, wegen Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit war die Rede. Auch war es kein Geheimnis, dass er sowohl zu Männern wie Frauen Beziehungen hatte.

Kurz nach der Jahrtausendwende zog er sich aus dem Modegeschäft zurück und verkaufte die Firma für 430 Millionen Dollar an den amerikanischen ­Kleidungskonzern Phillips-Van Heusen. „Die Kunst ist, alles Unwichtige raus­zulassen. Und nur das zu zeigen, das neu ist“, sagte er später über seine Arbeit. Er habe alles entworfen, was er umsetzen wollte, und als es für ihn nichts Neues mehr gab, verabschiedete er sich von seinem Beruf. Auch das ist eine eigene Kunst, die wenige beherrschen. An diesem Samstag wird der Designer Calvin Klein 80 Jahre alt.