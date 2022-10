Neue Streetwear-Kollektion : Die BVG macht jetzt auch Mode

Aktualisiert am

Wer die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) liebt, kann das jetzt auch mit seiner Kleidung zeigen. Denn: Die BVG sind unter die Modedesigner gegangen. Gemeinsam mit dem Modelabel QS by S.Oliver und der Werbeagentur Jung von Matt SAGA haben die Verkehrsbetriebe eine eigene Kollektion kreiert.

Die Pullover, T-Shirts und Jacken tragen aber nicht das kultige Würmchen-Muster aus den Achtzigerjahren, das man bereits von den Sitzen der Berliner U-Bahn kennt. Das darf die BVG nämlich nach einem Rechtsstreit mit dem Designer des Musters nicht mehr verwenden. Sie darf auch keine Fan-Artikel in dem Muster mehr verkaufen – der Designer hat Anspruch auf Herausgabe.

Ein neues buntes Design mit Wimmelbild-Charakter musste also her. Das „Muster der Vielfalt“ zeigt ein buntes Meer an Würmern, die sich auf den zweiten Blick als Umrisse von Menschen herausstellen. Das neue Muster besteht aus rund 80 verschiedenen Silhouetten, die unter anderem ein homosexuelles Paar, Rentner mit ihrem Hund oder Rollstuhlfahrer repräsentieren.

Die Kollektion soll „das neue, bunte Sitzmuster für Busse und Bahnen mitten in das bunte Leben der Stadt“ bringen, teilt die BVG mit. Das Verkehrsunternehmen möchte mit der Modekollektion auch ein Zeichen für Vielfalt setzen. Toleranz und Diversität stünden bei der Kampagne im Vordergrund, sagt Christine Wolburg, Bereichsleiterin Vertrieb und Marketing bei der BVG. „Unsere Fahrgäste sind so bunt und divers wie die BVG und Berlin selbst. Diese Botschaft transportiert unser neues Sitzmuster perfekt.“

Selbstironisch zeigt auch das am Mittwoch veröffentlichte Werbevideo zur neuen Streetwear-Kollektion Diversität und Toleranz. Mit Hundehaufen, Straßenlärm und rücksichtslosen Autofahrern wird liebevoll die brutale Realität der deutschen Hauptstadt auf die Schippe genommen. Denn: „Wenn die BVG Mode macht, dann typisch BVG – typisch Berlin“, sagt Dörte Spengler-Ahrens, Kreativgeschäftsführerin bei Jung von Matt SAGA.

2023 soll das „Muster der Vielfalt“ auch die Sitze in allen BVG-Fahrzeugen schmücken. Weil das Verkehrsunternehmen Wert auf Nachhaltigkeit lege, soll das Muster aber erst aufgezogen werden, wenn alte Bezüge ohnehin ausgetauscht werden müssen. Im Juli seien bereits die ersten beiden Doppeldeckerbusse damit neu ausgestattet worden.

Unter dem Slogan „Mehr Street kann Wear nicht sein“ können BVG-Fans die limitierte Modekollektion beim Onlineversandhändler Zalando bestellen oder vor Ort in einem Pop-up-Store am Berliner Alexanderplatz kaufen. Die Wimmelbild-Mode ist erhältlich, solange der Vorrat reicht.