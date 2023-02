Aktualisiert am

Was macht Lee bei Burberry?

Was macht Lee bei Burberry? :

Was macht Lee bei Burberry? : „Von Fußball bis zur königlichen Familie“

Kann eine Wärmflasche Mode sein? Diese Frage wurde am Montagabend während der London Fashion Week beim Burberry-Debüt von Daniel Lee mit einem lauten Ja beantwortet.

Der Designer ist aus der zweiten Reihe der Studios zum einflussreichsten Modemacher seiner Generation aufgestiegen. Denn Bottega Veneta hat er nach dem Weggang des Pforzheimer Architektensohns Tomas Maier zu einer wegweisenden Marke gemacht. Seine Schauen in Berlins Technoclub Berghain oder in der Motorstadt Detroit stachen durch eine Hingabe zum Produktdesign heraus: Seine Taschen, Schuhe, Sonnenbrillen und zum Schluss auch noch die von ihm propagierte Farbe Grün waren Bestseller auf der ganzen Welt.

Nach seinem Abgang von der italienischen Luxusmarke wurde lange spekuliert, wo er als Nächstes landen würde. Der englische Burberry-CEO Jonathan Akeroyd, der auf den Italiener Marco Gobbetti folgte, ließ den italienischen Designer Riccardo Tisci ziehen und holte sich den englischen Arbeitersohn Lee ins Haus. Also geht es wieder britisch zu bei der bekanntesten britischen Modemarke. Womit wir wieder bei der Wärmflasche wären.

Verbindung zum Outdoor-Thema

In seiner ersten Kollektion stellt Daniel Lee vor allem die Verbindung der Marke zum Outdoor-Thema wieder her. Das war in den Jahren unter Tisci verloren gegangen und von einer Gothic-Sexyness nicht erfolgreich ersetzt worden. Lee stellte ein großes Zelt im Kennington Park auf, inspiriert von Burberry-Modellen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, um auf den Schutz vor den Elementen anzuspielen – schließlich bringt vor allem der Regenmantel der Firma jährliche Umsätze von fast drei Milliarden Pfund ein.

Lee ließ also sein erstes Model in einem übergroßen Trenchcoat mit Revers aus Kunstpelzbesatz und einer Wärmflasche an die Brust gedrückt herauskommen. Das war stilprägend für die Schau. Natürlich gab es auch Schottenkaro-inspirierte Kilts über Hosen, klobige Aran- und Argyle-Pullover und britische Motive, einschließlich der englischen Rose. Früher distanzierte sich Burberry von Fußball und Rugby wegen der Hooligans – Lee ließ die Rose des englischen Rugbyteams von Hand zeichnen und druckte sie auf seine Dufflecoats und Fliegerjacken mit übertriebenen Silhouetten.

„Mir ist es wichtig, dass Burberry als Marke die Brücke vom Fußball bis zur königlichen Familie schlägt“, sagte Daniel Lee backstage. Rot und Blau in der Kollektion wurden den königlichen Farben entliehen. Lee scheint auf die gleiche Formel der Markenerkennung wie bei Bottega Veneta mit Grün zu setzen, denn nun ist das alte Logo, das einen Ritter auf einem Pferd zeigt, in royalem Blau, so wie das neue Emblem.

Tisci spielte bei seinem Debüt mit 60 verschiedenen Schattierungen von Beige. Überhaupt war die Schau eine klare Abgrenzung zu dem, was Burberry bisher war. Kein Hauch von Sex und Sehnsucht, der momentan die internationalen Laufstege beherrscht, wo man mehr Haut und Korsette als jemals zuvor sieht.

Mehr zum Thema 1/

Lees Burberry ist eine ehrliche Arbeiterangelegenheit. Hier geht es nun vor allem um Funktionsbekleidung, die dann mit veränderten Proportionen zur Mode wird – mit übergroßen Mänteln, überraschenden Drucken wie kleinen Enten auf Hemden und Hosen sowie ungewöhnlichen Materialien wie gefärbtem Kunstpelz. British is back at Burberry.