Bunte Kollektion : Die FFP2-Maske passt jetzt auch zum Outfit

Die Maske muss farblich zum Outfit passen. Das war zuletzt das Konzept auf dem roten Teppich der Grammys, wo Harry Styles, Taylor Swift oder Billie Eilish ihren Mund-Nasen-Schutz auf die Kleidung abgestimmt hatten. Mit Stoffmasken mag das recht einfach gehen, kann man sie doch selbst nähen. Doch was, wenn man gleichzeitig auch noch auf die Filterqualität der Maske bedacht ist? Wer Sicherheit und Farbe vereinen will, könnte nun auf der Seite des Getränkeherstellers Oui fündig werden.

Dort, wo sonst Pfälzer Weinschorle beworben wird, sind nun FFP2-Masken in acht Farben von „brombeerblau“ bis „blitzorange“ erhältlich. Natürlich hat das Ganze auch noch eine gemeinnützige Komponente: Pro verkaufter Maske geht ein Euro an soziale oder kulturelle Initiativen. Acht Berlinerinnen stehen Pate und haben jeweils ein Projekt, an das die Spende für „ihre Farbe“ am Ende geht.

Passmann für flamingopink

Autorin Sophie Passmann etwa hat sich für „flamingopink“ entschieden und verkündete auf ihrem Instagramprofil, dass die Spenden an das Berliner Schwuz, Deutschlands ältesten queeren Club, gehen. Schauspielerin Liv Lisa Fries, bekannt aus der Zwanziger-Jahre-Serie „Babylon Berlin“, ist Patin für das dunkle „Brombeerblau“ und hat sich die Entwicklungsorganisation „Oxfam“ als Spendenprojekt ausgesucht.

Im Januar war die erste kleine Maskenkollektion innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. 5000 Masken wurden aus dem Erlös an die Berliner Obdachlosenhilfe gespendet.