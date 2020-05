Bunt gemusterte Socken : Und das alles nur für die Füße

„Ich will nicht in Zeiten von leben“, schrieb der Autor Benjamin Quaderer neulich auf Twitter. Sein Verdruss ob dieser Zeiten, also dieser Corona-Zeiten, ist verständlich, fällt doch die Veröffentlichung seines Debütromans „Für immer die Alpen“ in eben diese Zeiten, weshalb nicht nur die Leipziger Buchmesse, sondern auch sämtliche andere Lesungen und Promotermine einstweilen abgesagt werden mussten.

Obwohl wir Quaderer sehr gut verstehen und ihm für den Erfolg seiner erstaunlichen Hochstapler-Geschichte alles Gute wünschen, haben wir uns dafür entschieden, diese Corona-Zeiten nicht ganz zu ignorieren – geht leider auch nicht anders.

Warum die Füße?

Jawohl, liebe Leser, Sie sehen hier im Hintergrund also nicht das gemütliche Sofa der Redaktion, sondern den (übrigens geerbten) wunderschönen Teppich und das Original-Mobiliar aus dem Privatleben einer Privatperson, die zugleich als Fußmodel ihr Bestes geben durfte (oder musste?). Warum die Füße? Immer wieder rutschen, nicht nur in letzter Zeit, den Politikern die Hosenbeine hoch und entblößen bunt gemusterte Socken.

George H. W. Bush war jahrelang dafür bekannt, wild gemusterte Socken zur Schau zu tragen, gern auch mit Amerika-Flaggen-Muster. Nun zeigt sich etwa Justin Trudeau in violetten Socken mit gelben Enten darauf oder in Chewbacca-Socken. Aber mal ehrlich: Wer schaut bei Trudeau zuerst auf die Füße?!

Besonders beliebt sind unter Sockenträgern zur Zeit die Motive von Happy Socks, doch die Klassiker ziehen nach. Falke bedient sich leuchtender Farben, und bei Burlington wird es tropisch sowie psychedelisch, spirituell, quallig. Auch für die Mall-Shopper gibt es Quirliges. Die leuchtenden Sportsocken sind von Uniqlo, und die Avocado-Socken von H&M – zum Anknabbern – haben nur bei diesem Modell ihre besten Tage hinter sich. Sie sind, so wie die Levi's-Version, dem Kleiderschrank des Models entliehen.