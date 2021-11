Stadtpläne von Blue Crow Media : Karten, die die Welt bedeuten

Geradlinige Typographien, filigrane Zeichnungen und harmonische Farbkontraste – das zeichnet die Stadtkarten von Blue Crow Media aus. Doch die Themen und Metropolen, über die der kleine Kartenverlag publiziert, sind unkonventionell. Sicher ist nur eines: Es geht immer um Architektur und Design – ob zu Tiflis, London, New York, Sydney, Pjöngjang oder Berlin. Gegründet wurde der unabhängige Verlag, der im Londoner East End seinen Sitz hat, von dem Designer Derek Lamberton im Jahr 2009. Es sei zunächst ein Experiment gewesen, ob ein alternatives Kartendesign und spezielle Architekturthemen beim Publikum ankommen, sagt er. Die erste Karte, die aus dem Druck kam, die „Brutalist London Map“, mit den brutalistischen Ikonen der britischen Hauptstadt, wurde ein Erfolg und verkaufte sich auf der ganzen Welt 100.000 Mal.

Das Design der Karte ist minimalistisch. In drei Grau-Abstufungen ist ein Plan von London angedeutet, darüber sind in grellem Rot die Strukturen von 50 Gebäuden aufgetragen – das Barbican Center, das Royal National Theatre, aber auch unbekanntere Konstruktionen wie der Trellick Tower oder der Casson Pavilion. Auf dem Cover sind Wohntürme in Croydon abgebildet, 30 Stockwerke hoch, monströs, brutal.

Die absurdesten Bäume der britischen Hauptstadt

Für jede der Karten arbeitet Blue Crow Media mit Architekturhistorikern, Soziologen und Schriftstellern zusammen. Sie verfassen die Texte auf der Rückseite. Die Karten sind deshalb selbst kleine Kunstwerke – so auch die U-Bahn-Pläne, die Blue Crow Media aufwendig reproduziert. Diese gibt es mittlerweile für die New York City Subway, die Londoner Tube und die Pariser Métro. Immer wieder gibt der Verlag auch Reihen heraus – wie „Brutalist Montreal“ oder „Art Deco New York“.

Die DIN-A 2-formatigen Karten sind immer zweiseitig. Während auf der Vorderseite sorgsam kartographierte Pläne die architektonischen Merkmale der Städte zeigen, ist die Rückseite mit hochwertigen Fotos und Texten über die Architekturgeschichte versehen. Das Kartendesign ist über die Jahre immer experimenteller geworden. Anfang 2021 ist eine dunkelgrün leuchtende Karte mit dem Titel „Great Trees of London“ erschienen, die von Paul Wood gestaltet wurde und die absurdesten Bäume der britischen Hauptstadt versammelt, darunter die 2000 Jahre alten Totteridge- Yew-Bäume in Nordlondon, die knorrigen Royal Oak Trees im Richmond Park und die Bäume der Gedenkstätte Windrush Square in Brixton.

Handliche Architekturführer für die Wohnzimmerwand

Die aktuelle Neuerscheinung widmet sich hingegen den modernistischen Architekturschätzen Prags. Die „Modern Prague Map“ enthält die berühmten Bauwerke des böhmischen Kubismus wie das „Haus zur Schwarzen Muttergottes“. Oder die filigranen Konstruktionen des tschechischen Brutalismus, wie den mit dünnen Betonplatten versehenen pechschwarzen Theaterbau „Nová scéna“ von 1983 und das ankerförmige Kaufhaus Kotva am Náměstí Republiky. Daneben ist die Karte „Modern Venice Map“ erschienen, in der die moderne Architektur Venedigs von 1930 an nachgezeichnet wird. Darin sind nicht nur die monumentalen Pavillons der Biennale aufgeführt, sondern auch die Brückenkonstruktionen der Nachkriegszeit, die die Stadtinsel mit dem Festland verbinden.

Blue Crow Media hat mit den Karten handliche Architekturführer entwickelt, die für Städtetrips ideale Wegbegleiter sind, aber auch als Poster in jedes Wohnzimmer passen. Doch die Aktivitäten gehen über das gedruckte Papier hinaus. Auf Instagram hat der Independent-Verlag 20.000 Follower. Dort werden Architekturfotografien gepostet. Zudem organisiert Blue Crow Media Diskussionen und Ausstellungen.