William Fan

Der Designer William Fan hat in seinen vergangenen Schauen oft Stationen seines Lebens nachgezeichnet, etwa ein chinesisches Restaurant – wie das seiner Eltern. Nun begibt er sich nach Berlin, dort, wo sein Wirken und Schaffen Raum gefunden hat, und lädt seine Zuschauer in 203 Meter Höhe ein, in die Kuppel des Berliner Fernsehturms. Bei Fan finden sich wieder sehr lässige, sehr straßentaugliche (zumindest auf den Straßen Berlins) Styles, weit geschnittene Hosen und Hemden, doch er zeigt dieses Mal auch aufwendige, eng anliegende, lange Kleider, in denen er seine Models zu entspannten Achtziger-Jahre-Hits im Kreis laufen lässt, während die Besucher sich langsam um die Achse des Turms drehen. Fan zeigt Herren- und Frauenmode gemischt, seine Models sind divers gecastet und haben einen androgynen Look, und die Kleidung entbehrt nicht eines gewissen Augenzwinkerns, wenn Fan etwa goldene Mini-Fernsehtürme auf Jacken näht oder das Wahrzeichen der Hauptstadt auf T-Shirts druckt. Die positive Coolness, mit der Fan seine Schaubesucher in höchste Höhen mitnimmt, erreicht ihren Höhepunkt, als der Stranglers-Song „Always the sun“ ertönt: „Always, always, always the sun!“ All das hat eine Lässigkeit, eine Leichtigkeit, die glauben macht: So kann es überall aussehen, nein, so sollte es überall aussehen – nicht nur in Berlin!