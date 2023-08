Madame Jacqueline, dicke Brille, ­lockiges graues Haar, sitzt in der Mitte des langen Saals und hat alles im Blick. Sie ist die Herrin des fünften Stocks, des „Atelier Flou“, wo die leichten und weichen Stoffe geschneidert werden, all die Kleider und Blusen. Jacqueline Smeyers-Picot hat Nerven wie Sternzwirn und einen Blick wie ein Adler. Ihre Mitarbeiterinnen (und die paar Männer) schneiden, nähen, ­glätten, fummeln konzen­triert. Über die Nähmaschinen gehen keine genervten Rufe hinweg, sondern höchstens gedämpftes Flüstern. Niemand soll hier von der Arbeit am Detail und am Mythos ­abgelenkt werden.



Für Madame Jacqueline läuft die Uhr schon seit zwei Monaten. Da bekam sie hier oben ins Atelier die ersten Skizzen aus dem Studio der Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri. Versteht man die Zeichnungen überhaupt? Ja, sagen sie im Atelier. Aber das sei nur ein erster Schritt. Das Kleid Nummer 16 zum Beispiel, das die oberste Schneiderin nun beschreibt, nimmt einen langen Weg von der Idee bis zum Laufsteg am Musée Rodin.



Als Madame Jacqueline ihr System beschreibt, streicht sie über die feine goldene Stickerei eines anderen Kleids, die noch nicht auf den Stoff genäht ist. Jemand sagt: „Ah, oui, c’est délicat!“



Die Musterschneider in ihrem Team entwerfen anhand der Skizzen einen Prototyp aus Nesselstoff, die „toile“. Dieser einfache Leinenentwurf geht dann ins Studio, wo Maria Grazia Chiuri und ihre Assistenten entscheiden, ob sie noch etwas korrigieren möchten. Danach geht die „toile“ an der Stockman-Schneiderpuppe wieder nach oben, und die Feinarbeit ­beginnt. Sie ist die Koordinatorin, so versteht Madame Jacqueline ihre Rolle in diesem Prozess. Sie sorgt dafür, dass jeder Schritt reibungslos abläuft.