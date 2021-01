Bild von Senator geht viral : Woher hat Bernie Sanders seine Fäustlinge?

Wer anderen modisch die Schau stehlen will, setzt normalerweise auf große Roben: auffällige Farben, überraschende Schnitte, pompöse Röcke und opulenten Schmuck. Dass das auch mit deutlich weniger Aufwand möglich ist, bewies am Mittwoch Senator Bernie Sanders, der ursprünglich selbst gerne für die Demokraten ins Rennen um die Präsidentschaft gegangen wäre, seine Bewerbung aber später angesichts Bidens Vorsprung bei den Vorwahlen zurückgezogen hatte. Im Netz wurde er dennoch zum Star der Amtseinführung seines früheren Konkurrenten, während er mit verschränkten Armen und Beinen auf der Zuschauerbank saß, gekleidet in eine praktische, dunkelgrüne Winterjacke und braungemusterte Strickfäustlinge.

Mit Blick auf die Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich in Washington war das ein pragmatisches Outfit. „Das sieht warm aus!“, kommentierte etwa Sängerin Dionne Warwick auf Twitter. „Grump chic“ (etwa: Muffel-Outfit), tauften indes die Medien seinen Look, denn bei der Zeremonie, bei der sonst vor allem edle Mäntel und feine Lederhandschuhe zu sehen waren, fiel Sanders mit seinem Outfit zweifellos aus der Reihe.

Großes Vergnügen bereitete das der Netzgemeinde, die schnell ihre Photoshop-Künste unter Beweis stellte und den 79 Jahre alten Sanders in allerhand vermeintlich passendere Situationen montierte: Und so fährt der Senator mal in der New Yorker U-Bahn, mal mit der Achterbahn, mal sitzt er neben einem Hot-Dog-Stand, der Comic-Figur Deadpool, oder fliegt mit Han Solo und Chewbacca im Rasenden Falken durch die Galaxis. Damit war er wohl derjenige, der am 20. Januar am meisten beschäftigt war, wie ein Nutzer scherzhaft anmerkte. Ein anderer Nutzer legte eine Homepage an, auf der man Sanders dank Google Street View an seinen Lieblingsort setzen kann.

Extra für die Zeremonie zugelegt hat Sanders sich die Fäustlinge übrigens nicht: Seine Fans kennen sie schon länger, seit einem Jahr existiert auf Twitter sogar der Fan-Account „@BerniesMittens“. Die Fäustlinge sind dabei ein Einzelstück, die Jen Ellis, eine Lehrerin aus Sanders' Wahlheimat Vermont, nach eigenen Angaben aus alten Pullovern und Vlies aus recycelten Plastikflaschen genäht hat. Wie sie der „Washington Post“ berichtete, besucht ihre Tochter eine Kinderbetreuung, die von Verwandten des Senators betrieben wird.

Als Sanders 2016 das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gegen Hillary Clinton verlor, habe sie ihm mit den Fäustlingen – sie betont, dass es sich nicht um Handschuhe handelt, da diese die Finger nicht warm genug hielten – eine kleine Freude bereiten wollen und sie an Sanders geschickt, der sie offensichtlich zu schätzen weiß. Dem Sender CBS sagte er: „In Vermont kennen wir uns mit Kälte aus. Und wir machen uns nichts aus Mode. Wir wollen uns nur warmhalten.”